Bratia Coenovci chystajú westernový seriál. O čom bude a čo všetko už o ňom vieme?

Už v januári sme vás informovali o tom, že legendárna dvojka bratov Coenovcov (The Big Lebowski, Fargo, No Country for Old Men) mieri so svojím najnovším projektom na televízne obrazovky. Natáčanie antologického seriálu The Ballad of Buster Scruggs má započať už v priebehu najbližších mesiacov, avšak žiadne podrobné informácie sme o chystanej westernovke doposiaľ nemali. To sa zmenilo pred pár dňami, kedy do vôd internetu uniklo zopár podrobností. Snáď najdôležitejšou je, že seriál nebude natáčaný v klasickom antologickom formáte, aký poznáme napríklad z Farga, True Detective či American Horror Story. Bude skôr pripomínať Black Mirror, čo znamená, že šestica plánovaných epizód bude mať samostatný príbeh a stopáž priemerného filmu (čiže niečo okolo 90 minút).

V “The Ballad Of Buster Scruggs” uvidíme príbeh spievajúceho cowboya

“Near Algodones” zobrazí príbeh tuláka z prérií, ktorému sa vďaka svojej vlastnej neschopnosti nedarí ani len vykradnúť banku či hnať stádo dobytka

V “Meal Ticket” sa pozrieme na život herca a vlastníka putovných predstavení

“All Gold Canyon” bude o zlatokopovi, ktorý síce natrafí na zlato, no bude sa musieť potýkať so zlovestným zlodejom

“The Gal Who Got Rattled” predstaví život dvoch pohoničov dobytka v Oregone a jednej ženy cestujúcej vlakom, ktorá bude potrebovať pomoc.

“The Mortal Remains” bude nasledovať piatich veľmi rozdielnych cestujúcich na koči v tajuplnej destinácií

Tieto námety rozhodne znejú ako na mieru ušité kultovej súrodeneckej dvojici a s nadšením očakávame, akých hercov si režiséri vyberú. Jediným zádrhelom však ostávajú vyjadrenia produkčnej spoločnosti Annapurna Pictures, ktorá už začiatkom roka tvrdila, že seriál plánuje v určitom momente preniesť aj plátna kín. Či to stále platí, nevieme, no bol by to rozhodne zaujímavý krok.