Posledná séria Game of Thrones by mohla mať epizódy dlhé aspoň 80 minút. Dorazí asi ale až v roku 2019

Minulý mesiac sme vám písali o tom, že siedma sezóna bude zahŕňať mimoriadne dlhé finále. Táto informácia mnohých fanúšikov seriálu skutočne potešila (nás samozrejme nevynímajúc). Vzhľadom na to, že počet dielov sa tentokrát zníži, určite každý z nás ocení aspoň ich dlhšiu stopáž. No a tvorcovia si povedali, že podobným štýlom by mohli skúsiť natočiť aj poslednú sezónu a preto nie je vylúčené, že by jednotlivé časti mohli mať viac ako 80 minút.



S touto informáciou prišla Paula Fairfield, ktorá sa v rámci Game of Thrones stará o jeho hudobnú stránku a s danou novinkou vyrukovala na nedávnom Con of Thrones, takže zjavne nejde o žiaden prachprostý výkrik do tmy. Verme, že tento nápad dostane nakoniec zelenú, pretože s blížiacim sa záverom nášho obľúbeného fantasy seriálu je predsa každá minúta naviac cenná, no nie? Šesť dielov krát 80 minút by neznelo vôbec zle. Zároveň sa ale vynára čoraz viac informácií o tom, že sa 8. série dočkáme až po ročnej pauze, a teda na jar 2019.