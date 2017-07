Blu-ray edícia Alien: Covenant prinesie takmer 20 minút doposiaľ nevidených záberov!

Čo sa dátumu vydania edície týka, štúdio Fox Home Entertainment zatiaľ nevyrukovalo so žiadnou konkrétnejšou informáciou. Na druhej strane už internetom kolujú zvesti o tom, že by sme sa jej mohli dočkať približne v polovici augusta (srpen) 2017. Obsahovo sa nadšenci nového Votrelca budú môcť pozrieť na presne 17 minút a 58 sekúnd úplne nových scén (malo by ich byť 12) a ďalších 80 minút budú tvoriť ostatné bonusové materiály (rozhovory s tvorcami, audio-komentáre a podobne).



Okrem toho nám ale štúdio prinesie 36 stranovú brožúru The Creatures of Alien: Covenant, ktorej obsah je hádam už z názvu celkom jasný. A dlhoročných nadšencov určite poteší fakt, že sa dočkajú aj exkluzívnej šesťčlennej kolekcie Votrelca (vrátane Alien, Aliens, Alien 3, Alien: Resurrection, Prometheus a isteže aj Alien: Covenant). Nižšie sa môžete pozrieť na to, ako by mala Blu-ray edícia, brožúra s monštrami a šesťčlenná kolekcia Votrelca vyzerať. Zaujal vás niektorý z materiálov?











