Marvel Games plánuje vyvíjať svoje hry po vzore rozrastajúceho sa filmového univerza MCU

Filmový Spider-Man plánuje v týchto dňoch zvalcovať tuzemské kiná (našu recenziu si môžete prečítať tu), no fanúšikovia vedia, že pavúčieho muža si naplno užijú aj v priebehu budúceho roka. Hovoríme o exkluzívnej PS4 hre Marvel's Spider-Man, ktorej gameplay sme mohli vidieť už na tohtoročnej konferenci E3. Nie je to však iba Spidey od Insomniac Games (Ratchet & Clank), ktorý má pre Marvel spustiť finančnú mašinériu v rámci herného priemyslu. Oznámiť sa stihli už aj Avengers, vytvárané pod taktovkou Square Enix (séria Final Fantasy) a vyzerá to tak, že herná divízia bude mať s tou filmovou spoločne viac ako dosť.

„Plánujeme množstvo mobilných, konzolových a VR hier." povedal prezident hernej divízie Marvelu Mike Jones. „...dávame si však záležať pri výrobe. Zohľadňujeme faktory, akými sú napríklad žáner, platforma či postava. Licenciu neposkytneme hocikomu, kto si o ňu požiada. Snažíme sa vyberať partnerov podľa toho, kto podľa nás poskytne hráčom ten najlepší výsledok vzhľadom na vytváraný projekt." Ďalej Jones prirovnal hernú divíziu k tej filmovej. „Rovnako, ako si Marvel Studios vyberá režisérov pre svoje filmy vzhľadom na všetky podstatné aspekty, aj my si vyberáme vývojárov na základe ich portfólia, vízie a vášne, ktorú dokážu do hry vniesť..."

Najväčším negatívom MCU je seriálovosť a akási nesamostatná štruktúra. Je však pravdou, že ich filmy z času na čas experimentujú s rozdielnym tónom. Príkladom môže byť napríklad Winter Soldier s prvkami politického thrilleru či akčnejší „heist movie" tón z Ant-Mana. Ak by sa Marvelu podarilo správne trafiť žáner pre jednotlivé hry, nemuseli by sme byť vôbec sklamaní. Kto z vás by nechcel vidieť napríklad novodobú FPS s Punisherom. To je samozrejme iba zbožné prianie fanúšikov, ale my by sme sa potešili. Čo vy?