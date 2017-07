Bude z Batmana s Benom Affleckom trilógia? Režisér Planéty opíc sa hodlá inšpirovať Nolanom a pripraviť skvelú noirovú detektívku s emóciami

Ako už nejakú dobu vieme, po odstúpení samotného Bena Afflecka z pozície režiséra pripravovanej sólovky Batmana sa kormidla chopil talentovaný Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes), ktorý už o niekoľko málo dní uvedie v kinách očakávanú snímku War for the Planet of the Apes, teda záverečný diel trilógie s Andym Serkisom v úlohe šimpanza Caesara.

Reeves sa však s blížiacim sa príchodom tretích opíc môže gothamskému rytierovi konečne venovať naplno, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou podpíše aj na kadencii pribúdajúcich noviniek. Tie sa ale začínajú pomaličky kopiť už teraz, a to ešte ani nepoznáme dátum začiatku produkcie. Dnes je toho trošku viac, takže sa bez ďalších zbytočných rečí vrhnime hneď na to. Po informáciách ohľadom noirovo a detektívne ladenej verzie Batmana sa totiž Matt prihlásil o slovo opäť, aby nám tentokrát prezradil niekoľko ďalších vízií, ktoré by do filmu rád zakomponoval. Napríklad využívanie žánrových metafor a vyrozprávanie emocionálne bohatého príbehu:

„Štúdiá sú v súčasnosti ochotné robiť iba veľmi, veľmi obmedzenú skupinu (superhrdinských, pozn. red.) filmov. Zistil som však, že tento žáner má potenciál byť niečím viac. A to napríklad vďaka rozprávaniu príbehu prostredníctvom metafor tohto žánru. Myslím si, že metafory oboch sérií (Batman a Planéta opíc) vám umožňujú vyrozprávať príbehy, ktoré disponujú hlbokou emocionálnou rezonanciou. To ma na tom vlastne vzrušuje. Ako dieťa som bol posadnutý oboma sériami, no s pribúdajúcim vekom si uvedomujem, že je tu v súvislosti s nimi ešte stále niečo veľmi dospelé, čo sa dá preskúmať. Práve to ma k tomu priťahuje, a preto som ohľadom toho tak nadšený.“

Okrem dôvodov svojho nadšenia ale nezabudol ani na zdroj inšpirácie. Zatiaľ čo v jednom zo starších rozhovorov spomínal vplyv Alfreda Hitchcocka, v tom nedávnom sa zasa venoval jednému modernému tvorcovi, ktorý má navyše aj bohaté skúsenosti s postavou Batmana. Samozrejme, reč nemôže byť o nikom inom, než o obľúbenom Christopherovi Nolanovi:

„Na Nolanovej práci obdivujem skutočnosť, že si ako režisér dokáže vo svojich filmoch zachovať vlastnú tvár či víziu, a to aj napriek tomu, že sú súčasťou jedného obrovského štúdiového systému. Je vždy vzrušujúce vidieť túto esenciu v jeho snímkach. A hoci sa nachádzame vo veľmi veľkom svete štúdiových projektov, presne o to isté sa pri svojej tvorbe snažím aj ja.“

Reeves má podľa všetkého teda veľmi jasnú predstavu o tom, ako natočiť ďalšieho kvalitného Batmana. Navyše Ben Affleck v tejto úlohe skutočne zažiaril a jeho presvedčivý výkon by mohol byť celkom pokojne dobrým stavebným kameňom pre vznik ďalších filmov zo špinavých ulíc Gothamu. Či teda nadchádzajúci Batman nakoniec odštartuje celkom novú trilógiu, to sa dozviete už zo slov Matta, ktorý sa počas rozhovoru nevyhol ani takýmto otázkam:

„Mám síce nejaké nápady, prvoradý je ale začiatok. Musíte začať príbehom, ktorý niečo odštartuje. A ak by som vám povedal, že všetky diely Planéty opíc boli dopredu naplánované, klamal by som. Jednoducho to tak nebolo. V opiciach sa zrodil naozaj silný hrdina, no a vďaka tomu existovala možnosť pokračovať ďalej už na samom začiatku. Avšak, presný plán napredovania z bodu A do Z proste nebol.“

„Keď som sa dostal k Dawn of the Planet of the Apes (druhý diel trilógie, pozn. red.), chcel som vyrozprávať odlišný príbeh od toho, aký mi bol pôvodne predstavený. Paleta rôznych nápadov pre Dawn tak vznikla až s vytvorením Rise of the Planet of the Apes (prvý diel trilógie, pozn. red.), pričom žiadny presne stanovený príbeh dovtedy naplánovaný nebol. A keď sme s Markom (scenárista Mark Bomback, pozn. red.) začali pracovať na Dawn, poznali sme naše ciele, ale nevedeli sme, ako konkrétne sa k nim dostaneme. Povedal by som, že sa podobný prístup vzťahuje aj na Batmana. Ide o akúsi ambíciu vyrozprávať sériu príbehov, úplne najdôležitejšou vecou však bude vytvoriť skvelý prvý príbeh.“

Snímku zrežíruje už vyššie spomínaný Matt Reeves, o scenár sa postaral Ben Affleck spoločne s Geoffom Johnsom a čo sa potvrdeného obsadenia týka, tak popri Benovi (Bruce Wayne/Batman) si zahrajú aj Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), J. K. Simmons (komisár James Gordon) a Joe Manganiello (Slade Wilson/Deathstroke). Oficiálny dátum premiéry zatiaľ stanovený nie je, no projektu by sme sa mohli dočkať niekedy v roku 2019. Ak sa chcete o Batmanovej sólovke dozvedieť všetko podstatné, vstúpte už klasicky do tohto vlákna. Aký máte názor na Reevesa? Je podľa vás ideálnou voľbou? Určite sa s nami podeľte o vaše názory v komentároch.