Netflix postupně ruší své nejdražší seriály a zaměřuje se více na filmy. Uvolňuje miliony kvůli drahému Zaklínači?

Jen málokdo před několika lety tipoval, že chystaný seriál House of Cards dosáhne takového úspěchu. Opak se však stal pravdou, Netflix zahájil revoluci v konzumování filmů a seriálů a nyní, po 146 oceněních (včetně Emmy a Zlatých glóbů) můžeme s jistotou říci, že tato streamovací síť přinesla skutečnou změnu a veliké množství opravdu kvalitních počinů. Bez omezení klasického televizního formátu jedné epizody týdně se Netflix v průběhu pouhých několika let prodral až k vrcholu televizní zábavy a jen za rok 2016 vydal 120 originálních filmů a seriálů a utratil kolem 6 miliard dolarů na jejich tvorbu. Avšak každá strmá cesta nemůže nikdy probýhat zcela hladce. Mnozí jste to možná už zaznamenali, ale Netflix v poslední době začal rušit některé své originální seriály, a to dříve, než se předpokládalo. Jaké k tomu má důvody a proč je neodkladné oblíbené seriály rušit?





V průběhu jednoho měsíce zrušil Netflix seriály The Get Down, Girlboss a Sense8 (ačkoli ten dostane dvouhodinový závěrečný speciál). Abychom vás uvedli do správné perspektivy, musíme vás obeznámit v faktem, že Netflix v průběhu let 2013-2017 zrušil dohromady pět seriálů. Ne, že by aktuální rušení seriálů bylo nějak překvapivé. Například seriál The Get Down si žádal několik odkladů a údajně stál až příliš peněz (kolem 120 milionů dolarů za 12 epizod), přičemž nedosáhl kýženého komerčního úspěchu. Jenže Netflix si udělal jméno na vymezení se vůči tradičnímu televiznímu systému a vždycky měl hluboko do kapsy a dával přednost kvalitě před ušetřenými financemi.

Utratit 100 milionů dolarů za sérii se stalo normou a Netflix podle všeho alespoň částečně televizní seriály porazil. Nyní to však vypadá, že po tahu na branku, který zahrnoval i financování nevýdělečných projektů, přichází doba, kdy se novodobý zábavní gigant rozhodl ohlížet na skutečnou ekonomickou stránku své tvorby. Jedná se však o zcela racionální chování, protože vydávat nevýdělečné projekty je po finanční stránce naprosto iracionální. Podle CEO Netflixu Reeda Hastingse se bude nyní síť ubírat směrem většího riskování a rušení většího počtu seriálů, než tomu bylo v minulosti.

A jelikož Netflix narozdíl od televizní konkurence nenechává veřejnost příliš nahlížet do interních údajů, tak můžeme jen spekulovat, jak se jednotlivým seriálům skutečně daří. Nově zrušené seriály měly všechny poměrně vysoký rozpočet a o důvodech jejich zrušení, kvůli nedostatku informací, můžeme jen diskutovat. U Marca Pola, který stál 120 milionů můžeme podle množství ohlasů a minimální divácké odezvy usuzovat, že byla na vině chabá výdělčenost projektu. Otázkou je, proč byl zrušen seriál Sense8, který měl širokou diváckou základnu a sbíral pozitivní kritické ohlasy.

Co se týče vlivu konkurence, Netflix nebyl ve svých začátcích jedinou alternativou, existovali i Amazon Prime a Hulu. Jenže dnes je už situace jiná a divák má hned několik dalších variant pro sledování zábavního obsahu. Dnes existují a jsou stále více populární HBO Now, Starz nebo Showtime a zároveň Amazon Prime a Hulu výrazně zvedli laťku své tvorby. Na rušení seriálů může mít také vliv značný přesun ambic Netflixu do tvorby originálních filmů, které byly dříve upozaděné.

Po úspěšném letošním roku na filmovém festivalu v Cannes, kam se dostaly jejich dva snímky, se streamovací gigant možná rozhodl více věnovat i tvorbě originálních filmů. Tomu napovídá rozhodnutí investovat 150 milionů dolarů do snímku Martina Scorseseho s názvem The Irishman. Otázkou je, zda se to nakonec vyplatí. Například očekávaný War Machine s Bradem Pittem (který si přišel na 20 milionů dolarů) už premiéroval a ohlasy jsou daleko slabší, než by se dalo čekat. Podíl může nést také vysoce očekávaný seriál Zaklínač (The Witcher), od něhož si nejen Netflix ale i fanoušci slibují hodně a my můžeme s klidným svědomím předpokládat, že nepůjde opět o žádnou levnou záležitost.

Vraťme se však do roku 2013. Tehdy se nechal slyšet šéf obsahu Ted Sarandos, že cílem Netflixu je natáčet alespoň 5 seriálů ročně, aby mohl konkurovat takovým značkám jako je HBO. Od té doby už utekla řada měsíců a Netflix HBO kvantitativně výrazně překonal. Jenže, dle slov CEO Netflixu Hastingse, má streamovací síť v současnosti obsahu až příliš, a tak přišlo zrušení několika seriálů. V rozhovoru pro CNBC se nechal slyšet, že by chtěl více riskovat, rušit nefunkční a nevýdělečné projekty a soustředit se na menší počet seriálů, zejména takových, které se stávají centrem diskusí a zájmu, jako tomu bylo u nedávného 13 Reasons Why. Netflix má v současné době více než 100 milionů odběratelů a Hastings se netají tím, že by toto číslo chtěl do budoucna ještě výrazně zvýšit. Momentálně se ani nepočítá s možností zavedení reklam, síť bude stále exkluzivitou pro předplatitele.

A i když zpráva, že Netflix bude častěji rušit seriály zní negativně, má mnoho pozitiv. V první řadě to neznamená, že streamovací síť omezí různorodost svého obsahu a bude více hrát na jistotu. Právě naopak, CEO Netflixu se nechal slyšet, že chce více riskovat a současně více rušit, z čehož vyplývá, že se i do budoucna můžeme těšit na obsah, do kterého by jiné sítě či televizní stanice tolik neinvestovaly. Kvalitního materály by mělo přibýt, protože síť samozřejmě rušením nevýdělečných seriálů získá větší finanční objem, který se dle slov svého šéfa nebude bát vrazit do riskantních projektů. Fakt, že bude Netflix více rušit seriály, možná část fanoušků zklame, ale celkově jde pro síť jako takovou a obecně pro diváky o krok kupředu.