Assassin’s Creed dostane animovaný seriál! Pripraví ho tvorca skvelo vyzerajúcej krvavej Castlevanie od Netflixu

Séria Assassin’s Creed profituje aj naďalej. Stereotypná akcia, ktorá už dlhoročne neoplýva kvalitným príbehom, strhujúcim gameplayom či sympatickými postavami dokáže z nejakého dôvodu stále ťahať z ľudí peniaze a v Ubisofte sú si toho dobre vedomí. Dali si síce rok pauzu, aby mali viac času na prácu pre Origins (vôbec to ale nevyzerá, že mali o rok navyše), minulý rok to však fanúšikom aspoň vynahradili celkom sympatickým filmovým spracovaním s Michaelom Fassbenderom. Zdá sa, že budúci rok pritom dostaneme aj animovaný seriál.

Pripraviť ho má Adi Shankar (pre Netflix produkoval zaujímavo vyzerajúcu Castlevaniu, pracoval aj na Judge Dredd, Punisher: Dirty Laundry, Killing Them Softly, The Grey, Lone Survivor). Minulý rok kolovali zvesty o tom, že Ubisoft rokuje s Netflixom o seriáli podľa jednej z ich hier, no a keďže tu máme túto správu a fakt, že Castlevaniu taktiež zastrešil Netflix, predbežne môžeme rátať s tým, že Zaklínač nebude jediným seriálom podľa videohernej predlohy, ktorý sa na streamovacom gigantovi objaví. Čo na tieto novinky vravíte?