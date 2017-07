Pokračovanie hororovej Annabelle bude podľa prvých reakcií stáť skutočne za to! Že by sa po jednotke jej reputácia až tak rapídne zlepšila?

Už v našom júnovom článku sme spomínali, že s novým režisérom druhej časti hororu Annabelle, Davidom F. Sandbergom (Lights Out), sa môžeme pravdepodobne tešiť na nárast kvality. Podľa všetkého bola naša predpoveď pravdivá, pretože v nedávnej dobe sa k nám dostali ohlasy niekoľkých kritikov, ktorí už Annabelle: Creation mohli zhliadnuť. A ich reakcie stáli skutočne za to. Na Rotten Tomatoes sa napríklad snímka v súčasnej dobe drží na plných 100%! Na porovnanie s jednotkou išlo v konečnom výsledku o chabých 29%.

Pozitívne sa k filmu vyjadril aj The Hollywood Reporter, Variety a The Wrap. Hollywood Reporter napríklad napísal o filme nasledovné: „Sandberg demonštroval svoju obratnosť pri prerobení hororových klišé konvencií, a taktiež sa mu podarilo rozšíriť svet série Conjuring." O Annabelle sa nechal počuť aj kritik Peter Debruge z Variety, známy svojím tvrdým prístupom k hodnotení filmov a napísal: „Tento efektívny i keď prostý hororový film ukáže, ako sa majú diváci skutočne báť".



S tou prostoduchosťou to síce môžeme brať aj ako malý pohlavok smerom k tvorcom, ale na druhej strane, ak cez letnú premiéru nebudete čakať nič hĺbavého, kedže vaše mozgy si budú chcieť trocha oddýchnuť, mali by ste byť s druhou časťou Annabelle výrazne spokojní. K pozitívnym príspevkom sa pripojili aj známe zahraničné weby, ako IGN, Collider, Dread Central či JoBlo. Premiéra nás čaká už 10. augusta (srpen) 2017 a tak si rovno spoločne zopakujme všetky doposiaľ vydané upútavky.