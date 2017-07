Tom Cruise v krimi-thrilleri American Made opäť dokazuje, že k natáčaniu si vystačí aj bez kaskadérov

American Made sa príbehovo bude točiť okolo pašeráka a adrenalínového pilota Barryho Seala (Tom Cruise). Jeho rôznorodé znalosti sa pokúsi využiť samotná CIA a Barryho naverbuje na mimoriadne tajnú operáciu. Barry Seal za svoju zločineckú kariéru pracoval pre Pabla Escobara, DEA a CIA - a to všetko v jednom čase! Jeho život musel byť teda určite plný nespútaného adrenalínu a neustáleho riskovania. Tom Cruise nám už dávno dokázal, že vo filmovej brandži patrí medzi tých najodvážnejších a fyzicky najzdatnejších hercov, ktorí len veľmi neradi využívajú pomoc kaskadéra.



V interview pre Yahoo! Movies UK, režisér American Made, Doug Liman, prezradil o Tomovi Cruisovi skutočne obdivuhodné historky. V jednej z nich prehlásil nasledujúce: „V istej scéne Tom vyhadzuje z lietadla veľké množstvo kokainu a miesto neho ukladá zbrane, takže zakaždým v tejto scéne musel prejsť od kokpitu do zadnej časti, aby ho vyhodil. Letel som počas natáčania vedľa neho v helikoptére a pozerám, že v kokpite zrazu nikto nie je! Jedna vec je keď Tom samostatne pilotuje lietadlo - už to mierne prekračovalo medze - no zrazu sa nenachádzal ani v kokpite." Považujete jeho počínanie za odvážne alebo priam šialené?









Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.