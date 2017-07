Mladší Will Smith bude bojovať proti svojej staršej verzii v kinách už v roku 2019. O čom bude zaujímavo vyzerajúci akčný thriller?

Štúdia Paramount Pictures a Skydance Media prezradili, že najnoší počin režiséra Ang Lee (Life of Pi) nesúci meno Gemini Man, sa dočká svojej premiéry až 4. októbra 2019. V hlavnej role sa objaví Will Smith (I am Legend; I, Robot), ktorý si zahrá postavu agenta NSA prenasledovaného svojim vlastným klonom.

Skydance Media odkúpilo práva na film po viac ako dvoch dekádach vývoja vo Walt Disney Pictures. Tam totižto vznikol koncept tohoto príbehu po prvý raz, keď ho predstavil Darren Lemki. Počítačová technológia však vtedy ešte neumožňovala efektívne využiť herca v dvoch rolách naraz. O produkciu sa teraz postará Jerry Bruckheimer (Pirates of the Caribbean) spolu s Donom Murphym.

Ang Lee aj Will Smith majú za sebou mnoho úspešných počinov. Za svoje diela si vyslúžili mnohho ocenení, vrátane Leeovych troch Oscarov za filmy Crouching Tiger či Brokeback Mountain. Zostáva nám teda dúfať, že táto spolupráca splodí dielo, ktoré tieto zbierky rozšíri.