Krimi Detroit od oscarovej Kathryn Bigelow ponúka zákulisné video, v ktorom nás herci aj režisérka lákajú na skutočný príbeh rasových nepokojov

Ženské režisérske eso menom Kathryn Bigelow, ktoré nás vo svojej doterajšej kariére ohúrilo takými kvalitnými snímkami, ako napríklad Point Break, K-19: The Widowmaker, The Hurt Locker či Zero Dark Thirty, už onedlho uvedie ďalší nesmierne lákavý počin. Ten nesie názov Detroit a jeho príbeh sa bude zaoberať skutočnými udalosťami z roku 1967, kedy v uliciach tohto amerického mesta vypukla séria násilných nepokojov medzi políciou a černošským obyvateľstvom, protestujúcim proti rasovej segregácii či diskriminácii. Dochádzalo k tvrdým stretom, podpaľovali sa budovy a celkovo zahynulo 44 ľudí.

Nuž, podľa doposiaľ zverejnených ukážok sa môžeme opäť raz tešiť na jeden mimoriadny zážitok. A aj keď pre vás dnes nemáme žiadny nový trailer, naprázdno tiež neobídete. Bolo totiž zverejnené video zo zákulisia natáčania, v ktorom sa od hercov aj samotnej režisérky dozviete, aké to bolo pracovať na tomto zaujímavom filmovom projekte. Svetová premiéra je momentálne naplánovaná na 4. augusta (srpna) 2017, či sa však snímka dostane aj k nám, zatiaľ povedať nevieme. Ak by bola taká možnosť, zašli by ste do kina? Pre viac informácií klikajte sem.