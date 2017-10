 Peniaze, chamtivosť, podvody či luxusný životný štýl. Vybrali sme desiatku najlepších filmov z prostredia veľkých peňazí

Peniaze ľudí odjakživa priťahovali a mnohokrát boli pre ich získanie ochotní urobiť v určitých prípadoch takmer čokoľvek. V dnešnom rebríčku si posvietime na desať filmov z prostredia veľkých firiem, búrz, maklérov a na začiatky finančnej krízy. Niektoré z nich nám, divákom, autori podávajú s určitou mierou odľahčenia a humoru, pri iných ide zase o dramatické príbehy založené na skutočných udalostiach a prepracovaných dialógoch. Vybrané snímky spájajú síce peniaze a väčšinou aj výborné herecké výkony, avšak samotné príbehy sú až prekvapivo rôznorodé.

10. American Psycho

Dnešný rebríček začíname príbehom mladého metrosexuálneho finančníka, Patricka Batemana (Christian Bale). Tento na prvý pohľad úspešný a vyrovnaný manažér finančnej spoločnosti však pred svojim okolím niečo tají. Patrick má totiž zvláštnu záľubu, o ktorej nevedia ani jeho najbližší. Príbeh je akousi satirou či sondou do povrchného sveta mladého a úspešného muža. Tomu napriek svojmu vonkajšiemu úspechu niečo chýba a nie je spokojný so svojim životom. Celý film stojí na výkone Christiana Balea, ktorý psychopata stvárnil naozaj veľmi vierohodne. Na dej sa dá pozerať z viacerých uhlov pohľadu, keďže ide čiastočne o thriller, komédiu ale aj drámu s prvkami psychologického rozboru hlavného predstaviteľa. V každom prípade ide o pomerne originálny námet s množstvom nezabudnuteľných scén.

9. Rogue Trader

Prvým príbehom založeným na skutočných udalostiach je britský Rogue Trader v hlavnej úlohe s Ewanom McGregorom. Ten stvárnil Nicka Leesona, burzového makléra a šikovného zamestnanca britskej banky s medzinárodnými skúsenosťami. Nick ako šikovný a cieľavedomý obchodník zisťuje, že vďaka svojim schopnostiam a skúsenostiam dokáže zarobiť obrovský balík peňazí pomocou rôznych burzových špekulácií. Snímke dominuje výborný McGregor, ktorý svojim konaním spôsobí obrovské problémy takmer 300 ročnej banke. Aj keď budú zrejme určité finančné pojmy horšie pochopiteľné, pointa ostane aj napriek tomu jasne zrozumiteľná. Pre ľudí orientujúcich sa v tejto oblasti však určite odporúčame, aby si film pozreli v pôvodnom anglickom znení, keďže mnohé finančné termíny boli pri dabingu nesprávne preložené.

8. Side Effects

Psychologický thriller Stevena Soderbergha na prvý pohľad nemá s naším rebríčkom mnoho spoločného. V snímke sa nám predstavuje v hlavnej úlohe psychiater Jonathan Banks (Jude Law). Ten sa stane doktorom deprimovanej Emily Taylorovej (Rooney Mara), ktorá sa kvôli svojej zložitej životnej situácii pokúsila spáchať samovraždu. Doktor Banks tak začne s postupnou liečbou svojej pacientky pomocou rôznych medikamentov, až kým príde na rad úplne nový liek. Ten Emily pomôže, avšak prináša so sebou aj iné, neželané účinky. Bližší popis deju by bol z našej strany spoilerovaním, takže už iba dodáme, že snímka je plná nečakaných zvratov a až do poslednej chvíle nebudete vedieť, ako to celé dopadne a o čo vlastne ide. A aký ma teda film súvis s dnešným zoznamom? Na to už budete musieť prísť sami.

7. Le Capital

Druhé európske dielo úradujúce v našom zozname je francúzsky Le Capital. Dej príbehu nás prenesie do sveta Marca Tourneuila (Gad Elmaleh), namysleného finančníka. Ten sa stáva riaditeľom investičnej banky a ako typický chamtivec robí všetko pre to, aby vďaka svojej novej pozícii čo najrýchlejšie zbohatol. To však nie je také jednoduché, keďže Marc musí na svojej pozícii riešiť hneď niekoľko závažných problémov. Príbeh sa miestami nedokáže vyhnúť typickým stereotypom finančných žralokov, avšak aj napriek tomu je veľmi zaujímavé sledovať hlavnú postavu, pri ktorej človek celú dobu čaká na akési osvietenie a uvedomenie si svojich činov. Tento film býva považovaný za európsku alternatívu Vlka z Wall Street, oproti nej je však naladený na omnoho vážnejšiu nôtu. Zatiaľ čo pri Leonardovi DiCapriovi je dosť možné, že sa s jeho postavou budete chcieť stotožniť a mať ju radi, tak pri Elmalehovi to také jednoduché nebude. Napriek tomu ide o veľmi zaujímavý počin, bez európskej konkurencie.

6. Boiler Room

Na šieste miesto nášho rebríčka sa prepracoval jeden z prvých filmov Vina Diesela obsadeného do dôležitejšej úlohy. Okrem neho v snímke uvidíte aj Giovanniho Ribisiho či Bena Afflecka. Ústrednou postavou príbehu je mladý Seth Davis (Giovanni Ribisi). Ten po odchode z miestnej univerzity rozbieha svoj vlastný business, domácu nelegálnu herňu. Tá mu síce slušne vynáša, avšak takéto podnikanie Seth aj z dôvodu nátlaku svojho otca, vysoko postaveného úradníka ukončí. Seth sa však dopočuje o miestnej maklérskej firme J. T. Marlin, v ktorej sa rozhodne vyskúšať šťastie. Netrvá dlho a objaví v sebe ducha schopného obchodníka, takže sa rozhodne ísť si tvrdo za svojim cieľom. Tým sú samozrejme peniaze. Čoraz viac však začína chápať, ako táto spoločnosť funguje a postupne odhaľuje to, akým spôsobom svoje peniaze v skutočnosti zarába. Boiler Room patrí medzi jednoduchšie a ľahšie stráviteľné snímky, keďže sa v ňom nehrá na príliš odborné pojmy a dejová línia je relatívne jednoduchá.

5. Glengarry Glen Ross

Precízna konverzačka nás prenáša do prostredia realitnej kancelárie. Do tímu maklérov prichádza tvrdý obchodník Blake (Alec Baldwin). Ten pre miestnych zamestnancov usporiada súťaž. V nej budú musieť nájsť kupcov pre pozemky. Víťaz vyhrá auto, druhý vyhrá sadu nožov na steaky a tretí dostane výpoveď. Celý dej je postavený na dialógoch medzi hlavnými protagonistami, ktorými sú Jack Lemmon, Al Pacino, Ed Harris, Alan Arkin, Kevin Spacey a vyššie spomínaný Alec Baldwin. Scenár vychádza z motívov rovnomennej divadelnej hry, avšak ani v takejto podobe nestráca nič na svojej unikátnosti. Film je naozaj veľmi špecifický a buď sa do neho od začiatku hlboko ponoríte, alebo ho po prvej štvrť hodine vypnete. Nezabudnuteľný je najmä motivačný monológ Aleca Baldwina, podávajúceho pri ňom svoj životný výkon. Glengarry Glen Ross čiastočne z nášho zoznamu vybočuje, avšak pre milovníkov filmov postavených na dialógoch medzi hercami ho musíme jednoznačne odporučiť.

4. Margin Call

Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany, Stanley Tucci či Zachary Quinto. Tieto herecké osobnosti sa stretli pri natáčaní thrilleru Margin Call. Dej sa odohráva v pochmúrnom prostredí investičnej banky, v ktorej vďaka súhre rôznych okolností zistí jeden zo zamestnancov Peter Sullivan (Zachary Quinto), že je táto banka vystavená veľkému finančnému riziku. Divák postupne sleduje, akým spôsobom sa zamestnanci banky so situáciou snažia vysporiadať, avšak postupne odhaľujú, že situácia nie je náhodná. Celý dej je vtesnaný do 36 hodín a ťaží hlavne z dobrých hereckých výkonov, mrazivej atmosféry a kvalitne napísaných dialógov, rovnako ako v minulom prípade. Tento film je z nášho rebríčka na strávenie asi najnáročnejší. Obsahuje množstvo odborných pojmov a človek sa pri jeho pozeraní môže stratiť, ak na chvíľu prestane dávať pozor. Fanúšikom tohto žánru by však Margin Call určite nemal ujsť.

3. The Wolf of Wall Street

Sex, drogy a peniaze. Tieto tri slová vystihujú život Jordana Belforta, ako Vlka z Wall Street, ktorého mal možnosť stvárniť Leonardo DiCaprio úplne dokonale. Vlk z Wall Street vychádza zo skutočného príbehu Jordana Belforta, popísaného v rovnomennej autobiografickej knihe z roku 2007. Po svojom neúspešnom debute na burze v centre New Yorku Jordan objavil príležitosť zarobiť veľkú kopu peňazí na Long Islande, vďaka takzvaným Pink Sheetom. Postupne vytvára tím presvedčivých maklérov a Jordan s jeho parťákmi následne začnú nekvalitné a vysoko rizikové akcie s vysokými poplatkami predávať prostredníctvom telefónu klientom. Vďaka obrovskému objemu predaných akcií v kombinácii s vysokými poplatkami sa z Jordana a jeho kolegov stávajú milionári, užívajúci si svoj obrovský majetok plnými dúškami.

Na dennom poriadku sú firemné orgie, párty, drogy a rôzne iné extravagantnosti (áno, na mysli mám trpaslíka v pásikavom overale). Tie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry Jordanovej spoločnosti Stratton Oakmont. Výborné herecké výkony (najmä Leonarda DiCapria, nominovaného v roku 2014 na Oscara za najlepší mužský herecký výkon) v kombinácií so skúsenou režisérskou rukou Martina Scorseseho priniesli v konečnom dôsledku film nabitý bláznivými scénami a zaujímavým príbehom. A ozaj, vedeli ste, že v poslednej scéne, v ktorej Leonardo Dicaprio vystupuje ako rečník pred publikom ho na pódium uvádza skutočný Jordan Belfort?





2. Wall Street

Dnes už legendárny počin režiséra Olivera Stonea z roku 1987 oslávi v decembri už svoje tridsiate narodeniny. V hlavnej úlohe sa nám predstaví Gordon Gekko (Michael Douglas), nenásytný burzový špekulant. Ten má prsty vo všetkom, čo sa na Wall Street deje. Mladý maklér Bud Fox (Charlie Sheen), berie Gordona ako svoj veľký vzor a všemožne sa snaží zviditeľniť a zaujať ho tak, aby ho zobral pod svoje krídla. To sa Budovi nakoniec aj podarí a čoraz viac preniká do sveta milionárov. Niektorí z nich nadobudli svoje peniaze pomocou rôznych špekulácií a mnohokrát nie úplne legálnym spôsobom. V snímke sa nám predstaví aj otec Charlieho Sheena, Martin Sheen, ktorý si zahrá otca aj vo filme. Ten je pravým opakom svojho syna a ku koncu zohrá v príbehu veľmi dôležitú úlohu, kvôli ktorej sa Bud bude musieť rozhodnúť, ako sa pri svojom „životnom obchode“ zachová. Pokračovanie príbehu sme mali možnosť vidieť v roku 2010 pod názvom Wall Street: Money Never Sleeps. To však ani zďaleka nedosahovalo kvality prvej časti.

1. The Big Short

Na prvé miesto sa možno prekvapivo dostalo dielo neznámeho režiséra s menom Adam McKay z roku 2015. Príbeh začína niekoľko rokov pred vypuknutím finančnej krízy z roku 2008 a môžeme v ňom sledovať viacero paralelných príbehov rôznych finančníkov, ktorí majú jedno spoločné. Všetci z nich začínajú veriť, že na americkom trhu s nehnuteľnosťami nie je niečo v poriadku a že sa v najbližšej dobe môže dostať celý svet do veľkých problémov. Zvyšok sveta ich však pokladá za bláznov a neberie ich podozrenia vážne. To, že to celé dopadlo tak, ako spomínaní finančníci predpokladali, však už vieme. Rôzne odborné pojmy, akými sú napríklad CDO, CDS a podobne, sú počas deja v malých vsuvkách zrozumiteľne vysvetlené, takže si príbeh môže užiť naozaj každý.

Nájdeme v ňom aj niekoľko nezabudnuteľných humorných scén (Brad Pitt vykonávajúci v krčme štvrtej cenovej miliónové obchody či dvaja mladí finančníci na stretnutí s manažérom), dotvárajúcich celkovú vtipnú atmosféru. Kvalitné herecké obsadenie na čele so šialeným finančným analytikom Christianom Baleom, odmeraným Bradom Pittom, frajerským Ryanom Goslingom a výborným Steveom Carellom, dobré tempo a humorné poňatie robí z The Big Short kráľa nášho dnešného rebríčka. A najlepšie je na tom to, že film vychádza zo skutočných udalostí!

BONUS: Enron: The Smartest Guys in the Room

V tomto prípade síce nejde priamo o film, ale dokument, čo však nič nemení na tom, že ide o naozaj zaujímavý príbeh. Ten popisuje vznik, fungovanie a pád jednej z najväčších energetických spoločností Enron, ktorá pomocou účtovných trikov dokázala oklamať celý svet. Hodnota spoločnosti sa z takmer 200 miliárd dolárov prepadla až na úplnú nulu po odhalení najväčšieho firemného škandálu dejín ľudstva. Je až desivé, čo všetko sú ľudia ochotní spraviť kvôli peniazom. V tomto dokumente sú nám postupne popisované jednotlivé motívy a dôvody, prečo vedenie spoločnosti konalo takýmto spôsobom. Je zostavený z výpovedí zamestnancov, poškodených ľudí, reportérov a ekonómov. Ide naozaj o neuveriteľný skutočný príbeh z finančného sveta a vždy sa pri ňom pýtam, ako je možné, že na takýto gigantický podvod nikto včas neprišiel.

Doplnili by ste do nášho rebríčka aj nejaké iné filmy? Ak áno, dajte nám vedieť v komentároch.