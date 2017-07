Spider-Man sa vracia domov s otváracími tržbami vo výške viac ako štvrť miliardy dolárov (Box Office)

Leto je už oficiálne v plnom prúde a veľké množstvo z vás sa len pred chvíľou vrátilo z Pohody. Pár dní v tomto teple teraz môžete vymeniť za plne klimatizovanú kinosálu, kde momentálne nájdete viaceré, dlho očakávané snímky. Ešte pred tým, ako sa pozrieme na to, či sa im darí z pohľadu tržieb, vám do pozornosti dáme aj výber našich najatraktívnejších článkov za posledných sedem dní. Najviac vás zaujali informácie o pokračovaní Fantastických zverov, článok o tom, čo teraz robia herci postáv, ktorí umreli v seriáli Game of Thrones, no klikali ste aj na našu recenziu na nový slovenský film Čiara. Bez ďalších zbytočných reči sa ale poďme opäť raz ponoriť do sveta filmových tržieb.

Nikoho to samozrejme neprekvapí, no Spider-Man: Homecoming sa počas svojho premiérového víkendu vyšvihol na absolútny vrchol našej tabuľky tržieb. Len na domácej pôde sa mu z peňaženiek fanúšikov MCU podarilo vytiahnuť 117 miliónov dolárov, čo je v porovnaní s ostatnými filmami o pavúčom mužovi druhý najlepší americký opening zo všetkých (prvé miesto patrí tretiemu Spider-Manovi s tržbami vo výške 151 miliónov). Celosvetovo sa Návrat domov môže pochváliť úvodnými tržbami nad úrovňou štvrť miliardy dolárov, čo rozhodne nie je zlé číslo. Pokiaľ ste snímku ešte nevideli, navnadiť vás môže aj naša recenzia, ktorú si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz.

„Darí“ sa okrem iného aj zbytočným pokračovaniam. Tým prvým je Ja, Zloduch 3, ktorý stratil veškeré čaro, no v kinách zatiaľ dokázal zarobiť 450 miliónov. Rovnaký prípad postihol aj piaty diel Transformers, ktorý je na tom finančne veľmi podobne, no predsa ešte o 50 miliónov lepšie. Aj keď takéto sumy na prvý pohľad nie sú zlé, opak je pravdou. Predchádzajúce diely oboch sérií atakovali hranicu miliardy, pričom nesmieme zabúdať ani na stále narastajúce rozpočty. Nič sa ale nevyrovná komédii The House s Willom Ferrellom a Amy Poehler v hlavných úlohách. Na konte má projekt len 24 miliónov, čo je pri rozpočte 40 miliónov veľmi nešťastné.

Budúci týždeň do kín dorazí Vojna o Planétu opíc, takže bude zaujímavé sledovať, kam sa snímka v tabuľke nakoniec usadí. To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde Spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. N Spider-Man: Homecoming $117,015,000 --- $257,015,000 1. 2. 1. Despicable Me 3

$33,998,875 -53.1% $447,589,535 2. 3. 2. Baby Driver

$12,750,000 -38.0% $70,883,072 2. 4. 4. Wonder Woman $10,135,000 -35.5% $745,786,191 6. 5. 3. Transformers 5

$6,300,000 -62.7% $494,616,760 3. 6. 5. Cars 3

$5,636,000 -41.8% $193,733,412 4. 7. 6. The House $4,815,000 -44.8% $24,030,678 2. 8. 12. The Big Sick

$3,650,000 +120.9% $6,976,601 3. 9. 7. 47 Meters Down $2,768,400 -38.7% $38,462,047 4. 10. 8. The Beguiled

$2,086,225 -34.1% $8,285,559 3.