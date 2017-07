Štúdio Warner Bros. odhalí na Comic-Cone prvé zábery z Aquamana či Spielbergovho Ready Player One. Ukáže sa aj Blade Runner a desivé horory

Každoročná obrovská udalosť s názvom Comic-Con, ktorá sa aj tentokrát bude konať v americkom meste San Diego, otvorí pre návštevníkov svoje brány už o niekoľko málo dní, no a ako to býva zvykom, vďaka zverejneným informáciám sa môžeme chystaným programom niektorých filmových štúdií pokochať v miernom predstihu. Výnimkou v tomto prípade rozhodne nie je ani panel Warner Bros., o ktorom si dnes povieme trochu podrobnejšie. Jeho detaily boli totiž oficiálne zverejnené samotnou Sue Kroll, teda riaditeľkou marketingu a distribúcie vyššie spomínaného štúdia. Tá svoje nadšenie vôbec neskrývala a v krátkosti sa s fanúšikmi podelila aj o niekoľko slov:

„Na Comic-Con sa tešíme každý rok, pričom spoločne s našimi úžasnými hercami a filmovými tvorcami dychtivo zdieľame naše nadšenie z nadchádzajúceho Warner Bros. plánu. S úspechom, ktorý sme si užili s Wonder Woman, sme nadšení viac než kedykoľvek predtým a tešíme sa na ďalšiu komunikáciu s fanúšikmi. Chceme im poďakovať za ich nepretržitú podporu a ponúknuť im ochutnávku niekoľkých neuveriteľných filmov, ktoré pre nich chystáme v najbližších mesiacoch a v roku 2018.“

Na čo všetko sa teda môžu návštevníci Warner Bros. panelu na najbližšom Comic-Cone tešiť? Nuž, väčšina nesmierne očakávaných prezentácií, ktorých súčasťou bude aj odhaľovanie exkluzívnych záberov či rozhovory s rôznymi hosťami, sa bude konať v legendárnej hale H, kde sa o skvelú náladu dozaista postará aj známy stand-up komik, herec a hostiteľ Chris Hardwick. Ako prvý na zozname Warner Bros. figuruje legendárny režisér Steven Spielberg so svojou očakávanou sci-fi snímkou Ready Player One, ktorá bude adaptáciou rovnomennej, mimoriadne populárnej knihy od spisovateľa menom Ernest Cline. Čo sa samotného príbehu filmu týka, ten nás zavedie do roku 2044, kedy sa planéta Zem kvôli preľudneniu a špine stala naozaj spustošeným miestom.

Väčšina ľudí tak radšej každodenne uteká do virtuálnej reality s názvom OASIS, čo je v podstate virtuálna utópia, v ktorej jednotlivci komunikujú prostredníctvom svojich digitálnych avatarov, preskúmavajú rôzne svety, ríše a dokonca chodia do školy. Tvorca OASIS James Halliday bol posadnutý pop-kultúrou minulého storočia, najmä 80. rokov, a preto do svojho sveta zasadil množstvo hádaniek a narážok práve na toto obdobie. Osoba, ktorá ich dokáže všetky odkryť, bude novým majiteľom OASIS a získa odmenu vo forme nepredstaviteľného bohatstva či moci. Hlavný hrdina Wade Watts je teenager, ktorý OASIS navštevuje veľmi rád a svoj život zasvätil študovaniu všemožných vodítok poschovávaných v tomto svete. Akonáhle však narazí na prvú stopu, zisťuje, že vo svete sú hráči ochotní pre výhru aj vraždiť.

Na pódiu v hale H sa okrem samotného Spielberga či Clinea objaví aj spoluscenárista Zak Penn a trio pozostávajúce z hercov, ako Tye Sheridan, Olivia Cooke a T.J. Miller. Všetko o ich postavách a snímke Ready Player One nájdete v tomto vlákne. S najväčšou pravdepodobnosťou by sme sa teda mohli dočkať prvých oficiálnych záberov. Množstvo priaznivcov knižnej predlohy je už určite v poriadnom vytržení. Poďme ale ďalej, pretože priestor dostane jedno z najočakávanejších filmových pokračovaní vôbec. Blade Runner 2049 sa bude odohrávať dlhých tridsať rokov po udalostiach z prvého Blade Runnera, ktorý dodnes patrí k tým najväčším kultovým klasikám vo svete kinematografie, a to nielen vo vodách žánru sci-fi.

V centre diania sa tentokrát objaví celkom nový dôstojník LAPD (Los Angeles Police Department). Jeho meno je K a podarí sa mu odhaliť jedno dlho ukrývané tajomstvo. Tajomstvo s potenciálom uvrhnúť do chaosu všetko to, čo zo spoločnosti ešte ostalo. Objav ústredného hrdinu ho tak následne donúti k snahe vypátrať Ricka Deckarda, bývalého Blade Runnera, ktorý bol posledné tri dekády nezvestný. Návštevníkov Comic-conu poteší svojou prítomnosťou nielen vynikajúci kanadský režisér Denis Villeneuve a scenáristi Hampton Fancher spolu s Michaelom Greenom, ale aj skutočne početné herecké osadenstvo. Dostaví sa Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Lennie James či Mackenzie Davis.

Blade Runner 2049 sa nám síce niekoľkými ukážkami už predstavil, príchod ďalšej by nás však rozhodne nenahneval. Tí najväčší milovníci Blade Runnera však dozaista navštívia aj historickú časť San Diega zvanú Gaslamp Quarter, kde si vďaka obrovskému, pohlcujúcemu a interaktívnemu multimediálnemu zariadeniu budú môcť vychutnať prostredie nového filmu na vlastnej koži. Zážitok by to mal byť bezpochyby nezabudnuteľný. Pre viac informácií o snímke klikajte sem.

Na svoje si ale prídu aj všetci fanúšikovia komiksoviek z filmového sveta DCEU. O očakávanej tímovke Justice League, v súvislosti s ktorou toho ešte stále veľa nevieme, prídu diskutovať herci Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller a Ray Fisher, pričom by nám mal byť ponúknutý aj prvý pohľad na sólovku Aquamana od režiséra Jamesa Wana. No s prihliadnutím na Aquamanovu kino premiéru, ktorá je naplánovaná až na koniec budúceho roka, môžeme pokojne usúdiť, že nepôjde o nič veľké. Joss Whedon kvôli dokončovaniu Justice League na Comic-Con nedorazí, nové zábery by však poslať mohol. A najlepšie prostredníctvom Zacka Snydera, ktorému by po tragédii v rodine možno menšie rozptýlenie bodlo. Radi sa necháme prekvapiť. Ak vás zaujímajú všetky známe detaily ohľadom Justice League či Aquamana, vstúpte sem a sem.

Nie všetky aktivity súvisiace so štúdiom Warner Bros. sa ale budú odohrávať iba v preplnenej hale H. Zopár z nich sa totiž bude nachádzať aj v okolí mesta či samotného Comic-Conu. Ako napríklad premietanie chváleného hororu Annabelle: Creation, za ktorým stojí talentovaný švédsky režisér David F. Sandberg. Ten sa s hercami, ako Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson a Anthony LaPaglia dostaví po kino premiére v obrovskom obchodnom dome Westfield Horton Plaza aj na následnú diskusiu s divákmi a novinármi. Vyzerá to teda tak, že sa prequel k prvému, nanajvýš priemernému dielu podaril naozaj veľmi dobre. Na Slovensku a Česku to však zistíme až 10. augusta (srpna) 2017. Dovtedy si musíme vystačiť z trailermi a informáciami, ktoré sme doteraz dostali.

Ďalšia z atrakcií odohrávajúcich sa mimo priestorov Comic-conu sa bude taktiež týkať hororov, a to konkrétne filmovej adaptácie temného románu It od Stephena Kinga. V interaktívnej zóne v blízkosti bejzbalového štadióna s názvom Petco Park sa bude nachádzať najstrašidelnejší školský autobus v meste, do ktorého si budú môcť naskočiť všetci odvážni okoloidúci. Tí sa v ňom ponoria do virtuálnej reality inšpirovanej práve spomínaným hororom. No a na záver sa opäť raz vrátime do interiérov.

Tentokrát však nie do haly H, ale do miestnosti 6A, kde v spoločnosti producenta Dana Lina a hercov, ako Dave Franco, Justin Theroux, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña či Zach Woods prebehne panel k animovanej snímke The Lego Ninjago Movie. Navyše, účastníci tejto udalosti dostanú aj nejaký ten darček s tematikou filmu. A aby toho nebolo málo, jednu hodinu denne počas trvania Comic-Conu bude možné vyskúšať si na trávniku pred Omni Hotelom tzv. NINJOGA cvičenie, teda akýsi mix bojového umenia tai chi a jogy.

Čo hovoríte na bohatý a pestrý program v podaní Warner Bros? Zaujal vás, alebo dáte radšej priestor panelu iného filmového či seriálového štúdia? A nájdu sa medzi vami aj nejakí šťastlivci, ktorí sa do dejiska tohtoročného Comic-Conu v San Diegu dostavia osobne? Pokojne sa pochváľte, my to už nejako prežijeme.

