Kevin Spacey - brilantný oscarový herec, ktorý obľubuje a vyžíva sa v záporných rolách

Rovnako ako jeho filmové roly, je život Kevina Spaceyho plný prekvapení. Úlohy filmových záporákov sú mu viac než blízke, čo môže byť následkom jeho problémového správania, ešte keď bol malý chlapec. Poďme si teda spolu priblížiť jeho život, a teda aj rôzne zaujímavosti či teórie, ktoré sa týkajú muža mnohých tvárí s menom Kevin Spacey. ČLÁNOK OBSAHUJE SPOILERY, čiže ak ste jednotlivé filmy nevideli a nechcete si pokaziť filmový zážitok, radšej sa jednotlivým odsekom vyhnite.

Už odmalička mal blízko ku svetu televízie a filmu, keď sa ako malý chlapec zakrádal dolu schodmi, len aby mohol sledovať večernú The Late Late Show. V približne rovnakom veku sa mu podarilo podpáliť domček na strome, ktorý patril jeho staršej sestre. Podobných "nehôd" sa Kevinovi prihodilo viac, a tak sa jeho rodičia rozhodli poslať ho na vojenskú školu Northride Military Academy. Proces premeny však nešiel úplne hladko, a tak sa aj tu podarilo Kevinovi narobiť si pekné problémy, napríklad, keď na svojho spolužiaka hodil pneumatiku, vďaka čomu bol na istý čas zo školy vylúčený.

Fotka z ročenky z roku 1977

Našťastie tak pre Spaceyho, ako aj pre fanúšikov filmu, sa onedlho veci začali uberať tým správnym smerom, keď prestúpil na Chatsworth High School, kde navštevoval hodiny herectva. Tu sa prvýkrát prejavilo jeho nadanie, keď začal hrať v mnohých školských divadelných predstaveniach, popri ktorých sa stihol venovať aj amatérskym stand-upom v rôznych kluboch. Kevina hranie tak chytilo, že spolu s kamarátmi začal vynechávať školu, len aby mohol chodiť sledovať reprízy klasických filmov v známom divadle NuArt v Los Angeles.

Zhodou okolností, rovnakú školu navštevoval aj iný známy herec, Val Kilmer (Batman Forever, Heat). Práve on poradil Spaceymu, aby sa nechal zapísať na univerzitu Juiliard v New Yorku, jednu z najlepších umeleckých škôl na svete. Po dvoch rokoch sa však rozhodol ukončiť štúdium a pripojil sa k divadlu New York Shakespeare Festival (dnes známe ako Shakespeare in the Park). Jeho prvou úlohou v tomto divadle bola rola posla v hre Henrich VI.

Kevin na univerzite Juiliard

Televízna kariéra Kevina Spaceyho sa naštartovala vďaka malým úlohám vo filmoch. Prvá taká prišla v roku 1986 vo filme Heartburn v hlavných úlohách s Jackom Nicholsonom a Meryl Streep, kde dostal iba maličkú rolu zlodeja v metre. V roku 1987 sa zhostil svojej úplne prvej úlohy záporáka, aj keď opäť iba ako jedna z vedľajších postáv, a to v seriáli The Wiseguy. Od tohto momentu mu začali vo väčšom počte prichádzať ponuky na roly záporného charakteru, či už vo filme Glengarry Glen Ross (1992), kde si zahral po boku svojho hereckého idolu Jacka Lemmona alebo ako šialený šéf kancelárie v Swimming with Sharks (1994). Okrem toho sa objavil v mnohých iných snímkach, ako napríklad Podnikavé dievča (1988), Dad (1989), Nevidím zlo, nepočujem zlo (1989), Iron Will (1994) či Nezvaný hosť (1994).

Kevin Spacey a jeho herecký vzor, Jack Lemmon

Zlom prichádza v roku 1995, kedy bol Kevin Spacey obsadený do role zlodeja Verbala Kinta vo filme Obvyklí podozriví (Usual Suspects). Film od režiséra Bryana Singera (X-Men 2, X-Men: Days of Future Past) o 5 kriminálnikoch, ktorí podľa všetkého nemajú nič spoločné, no všetkých spája osoba menom Keyser Söze, patrí medzi najlepšie krimi/thrillery vôbec. Skutočne geniálny výkon od Spaceyho (netrúfam si povedať, či bol lepší tu alebo v Americkej kráse), vďaka ktorému si za svoju hereckú úlohu odniesol Oscara ako Najlepší herec vo vedľajšej úlohe. AFI (American Film Institute) dokonca zaradil postavu Verbala Kinta do rebríčku najzápornejších postáv v histórii filmu na 48. miesto. Kevinovi sa však na udeľovaní cien Akadémie podarilo urobiť faux pas, keď pri preberaní svojej ceny omylom prezradil pointu celého filmu, a teda kto je vrah.

V septembri toho istého roku vyšla ďalšia snímka, kde si zahral Kevin Spacey. Režíroval ju David Fincher a vy už viete, že hovoríme o kultovom Sedem (Se7en) v hlavných úlohách s Morganom Freemanom a Bradom Pittom. Spacey rolu získal iba 2 dni pred začiatkom natáčania; jeho meno dokonca nebolo uvedené v úvodných titulkoch, aby diváci nemohli vytušiť, kto bude vrahom. Zaujímavosťou je, že ešte pred začiatkom natáčania svojej prvej scény sa Kevin spýtal režiséra, či by si mal kvôli svojej úlohe oholiť hlavu, na čo mu Fincher odpovedal: „Ak to urobíš ty, tak aj ja." Obaja teda skončili holohlaví po celú dobu natáčania.

Z Kevina Spaceyho sa stala megahviezda strieborného plátna, a tak začal dostávať nové a nové pracovné príležitosti. O rok neskôr si tento herec s tajomným vzhľadom zahral vo filme A Time to Kill (1996) s Matthewom McConaugheym či Sameulom L. Jacksonom. Rok 1997 však posunul Kevina ešte ďalej v jeho kariére, keď prijal ponuku hrať postavu detektíva Jacka Vincennesa v snímke L.A. Confidential, natočenej podľa knihy Jamesa Ellroya.

Pre tých, ktorí nie sú oboznámení s týmto filmom, ide o detektívny thriller odohrávajúci sa v 50. rokoch 20. storočia v Los Angeles, kde traja detektívovia: Spacey, Russel Crowe a Guy Pearce vyšetrujú sériu vrážd. Vo vedľajších úlohách môžeme vidieť také hviezdy, ako Kim Basinger či Danny DeVito. Snímka bola nominovaná na 9 Oscarov, z čoho získala "iba" dvoch. O rok neskôr sme Kevina mohli vidieť, ako žiari po boku Samuela L. Jacksona vo filme Vyjednávač (1998), ktorému sa bližšie venujeme v článku o najlepších rukojemníckych thrilleroch tu.

Tu však prichádza rok 1999, a s ním aj film Americká krása (filmu sa venujeme aj tu), čoby vrchol hereckej filmovej kariéry Kevina Spaceyho. Nemôžeme tvrdiť nič iné, len že postavu Lestera Burnhama, typického otca americkej rodiny, zahral Spacey majstrovsky, za čo ho Akadémia ocenila soškou Oscara. K natáčaniu snímky sa viaže niekoľko zaujímavostí, ako napríklad, že v pracovni hlavnej postavy visí plagát k filmu Obvyklí podozriví, v ktorom Spacey hral, či fakt, že herečka Tora Birch, ktorá stvárnila Kevinovu filmovú dcéru, potrebovala povolenie rodičov na natáčanie scény, kde sa odhalila nahá od pása nahor, keďže v čase natáčania mala len 17 rokov.

Okrem toho, že herec získal svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy, dostal možnosť triediť filmové ponuky podľa vlastného gusta. Napríklad v roku 2000 tak Kevin stvárnil učiteľa s popáleninami na tvári vo filme Pošli to ďalej (Pay It Forward), kde mu hereckú spoločnosť robili Haley Joel Osment, Helen Hunt či Jon Bon Jovi. Oveľa väčší úspech však zaznamenal v roku 2001, keď sa prevtelil do postavy s menom Prot vo filme K-PAX. Spacey tu hrá muža zavretého na psychiatrii, tvrdiaceho, že pochádza z planéty, po ktorej je film pomenovaný. Jeho psychiatrom je oscarový Jeff Bridges (Big Lebowski, Crazy Heart), vyšetrujúci pacienta komplikovanejšieho, než sa na prvý pohľad môže zdať.





Po prelome milénia si herec skutočne mohol vybrať filmovú rolu, akú chcel, no jeho predošlé výkony sa mu, žiaľ, prekonať nepodarilo. Napriek tomu si Spacey nikdy nevybral film, ktorý by jeho povesti nejakým výrazným spôsobom uškodil. Za zmienku stoja snímky, ktoré svojimi hereckými výkonmi potiahol sám Kevin. Spomenúť môžeme postavu Supermanovho úhlavného nepriateľa Lexa Luthora v nie práve kladne prijatej komiksovke Superman Returns (2004). Okrem toho má herec v repertoári rôzne iné počiny ako napríklad The United States of Leland (2003), Life of David Gale (2003), 21: Oko berie (2008), The Men Who Stare at Goats (komédia z roku 2009, ktorý aj napriek hereckému ansámblu á la Ewan McGregor, George Clooney a Jeff Bridges nedokázal dosiahnuť očakávaných kvalít), alebo sci-fi Moon (2001), kde sa Kevin ocitol vo vesmíre spolu so Samom Rockwellom.

Kevin je síce talentovaným hercom, no vyskúšal si aj pozíciu režiséra. V roku 2004 napísal scenár k filmu Beyond the Sea, ktorý sám režíroval a dokonca si aj zahral hlavnú postavu. Snímka sa zaoberá životom Bobbyho Darina (Spacey), muzikanta, speváka, príležitostného herca, no najmä zabávača. Spacey je veľkým obdivovateľom práce Bobbyho Darina, a skutočne tu podáva skvelý herecký výkon, no čo sa týka kvality snímky, mal by Kevin predsa len prenechať režisérsku stoličku skúsenejším. Jednou zo zaujímavostí spojených s filmom je to, že herec stvárnil Darina vo svojich 26 rokoch, pričom v čase natáčania bol výrazne starší (mal 45 rokov), takže maskéri sa riadne nadreli, kým Kevin dostal podobu mladistvého speváka.

Rok 2010 nebol pre tohto charizmatického herca práve najšťastnejším, keďže sa párkrát výberom svojich úloh popálil. Kevin neodmietol ponuku hrať v snímke Casino Jack, kde stvárnil lobbistu z Washingtonu obvineného z rôznych podvodov, korupcie či vraždy. Takisto dostal možnosť hrať hlavnú postavu vo filme o úspešnom vynálezcovi a zároveň miliardárovi s názvom Father of Invention, ktorý kvôli nehode skončí vo väzení, no pokúša sa zaradiť späť do bežného života. Spacey má rozhodne na viac.

Našťastie o rok neskôr dostal Kevin možnosť zahrať si ďalšiu postavu záporného charakteru, tentokrát v komédii Šéfovia na zabitie (Horrible Bosses). Príbeh hovorí o troch kamarátoch, nespokojných so svojimi nadriadenými. Tí teda vymyslia plán, ako ich všetkých zabiť. V hlavných úlohách sa predstavia Jason Sudeikis (We're the Millers), Jason Bateman (Juno) a Charlie Day (Pacific Rim), ktorým zákerných šéfov robia Colin Farrell (In Bruges), Jennifer Aniston (Priatelia) a práve náš obľúbenec, Kevin Spacey. Snímka zaznamenala celosvetový úspech, a tak nebolo prekvapením, keď v roku 2014 vyšilo pokračovanie s názvom Horrible Bosses 2, kde Kevin opäť stvárnil tú istú postavu. Teraz sa však hlavnými záporákmi stali Christoph Waltz (Nehanební bastardi) a Chris Pine (Star Trek).

Nikto to nečakal, no stal sa zázrak. Keď už to vyzeralo, že to najlepšie má Kevin Spacey za sebou, dostala jeho kariéra celkom nový rozmer. Stalo sa tak v roku 2013, a mnohým z vás je už jasné, že hovorím o ikonickej postave kongresmana Franka Underwooda v seriáli House of Cards, do ktorej bol Kevin obsadený. Kevin kýval na svoju účasť pre projekt z dielne Netflixu, z ktorého sa vykľul momentálne jeden z najkvalitnejších seriálov na trhu.

Rolu záporáka Francisa, ktorý urobí pre moc a vlasť čokoľvek, zvládol Spacey s noblesou, pričom v každej jednej epizóde podáva elektrizujuci výkon. Právoplatne teda získal až 5 nominácií na cenu Emmy. V roku 2015 dokonca vyhral ocenenie Zlatý glóbus v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v seriáli. Najnovšia 5. séria sa síce nechytá na prvú a druhú, no stále ide o kvalitný seriál. S čistým svedomím teda môžeme povedať, že pre tohto nadaného herca bolo prijatie roly Franky Underwooda veľkým krokom vpred.

Aktuálne je v slovenských kinách premietaný film Baby Driver, v ktorom účinkuje Kevin Spacey. Príbeh sa zameriava na mladého Babyho, pracujúceho ako nájomný vodič pre zločinecké gangy (o filme sa viac dozviete tu). Kedže už je to preňho priam typické, Spacey sa opäť raz chopil zápornej postavy, a znova nám dokázal, že práve takýto druh charakteru mu priam vyhovuje.

Fanúšikom počítačových hier môže tvár Kevina Spaceyho pripadať povedomá. Niet divu, keďže herca v roku 2014 oslovilo štúdio Activision, aby stvárnil postavu Jonathana Ironsa, zakladateľa a prezidenta najväčšej svetovej vojenskej korporácie v hre Call of Duty: Advanced Warfare. Pre herca je priam typické prevteliť sa do tela záporáka, a tak aj tu prepožičal svoj vzhľad hlavnému antagonistovi celej hry.

O Kevinovi Spaceym, ktorý sa vlastným menom volá Kevin Fowler (priezvisko Spacey patrilo jeho matke za slobodna), koluje množstvo klebiet. Väčšina z nich sa však týka jednej konkrétnej témy, a to jeho sexuálnej orientácie. Kevin nemá deti, ani nikdy nebol ženatý, z čoho začali rôzne médiá vyvodzovať fakt, že by mohol byť homosexuál. Koniec koncov, Spacey iba všetkým pomotal hlavy, keď túto informáciu vo viacerých interview nepotvrdil, ani nevyvrátil. Údajne má tento inteligentne vystupujúci herec priateľku, doteraz ju však nikto na verejnosti nevidel. Svoje súkromie si herec prísne stráži, logicky ho teda nesprevádza jeden škandál za druhým, ako to v Hollywoode býva zvykom.



Kevin Spacey je známy vďaka svojmu chrapľavému hlasu a výzoru uhladeného, príjemne pôsobiaceho muža. Zaujímavosťou je, že vlastný automobil značky Mini Cooper, po ktorom pomenoval svojho štvornohého psieho miláčika, Mini. V roku 2003 sa presťahoval do Londýna, kde sa ujal divadla Old Vic ako umelecký riaditeľ. Na tejto pozícii zotrval viac než 10 rokov. Dvojnásobný držiteľ Oscara by sa mal ešte tento rok objaviť v dráme Ridleyho Scotta s názvom All the Money in the World po boku Marka Wahlberga či Michelle Williams. Film by mal zachytávať udalosti v roku 1970, týkajúce sa únosu Paula Gettyho, ktorý bol držaný ako rukojemník vyše 6 mesiacov. Sme teda zvedaví, čo všetko ešte v budúcnosti môžeme od Kevina Spaceyho očakávať.

Reklama na nový model auta od spoločnosti Renault, alebo na kariéru Kevina Spaceyho?

Pohľad, ktorý sa naskytol divákom na zápase hokejového tímu Florida Panthers v NHL.

