Profesionálni cyklisti na drogách. Tour de Pharmacy je totálne uletená jazda, ktorá by nemala ujsť žiadnemu milovníkovi absurdného humoru

Možno si pamätáte na skvelú komédiu 7 Days in Hell z roku 2015 nakrútenú v dokumentárnom štýle. Išlo o mimoriadne vtipnú záležitosť, ktorá si uťahovala z profesionálneho tenisu a všetkých jeho klišé. Komik Andy Samberg sa teraz vrátil s ďalším uleteným HBO špeciálom. Tentokrát si na paškál zobral profesionálnych cyklistov a dopingové škandály. Na Tour de Pharmacy pracoval rovnaký tím, ako na 7 Days in Hell, takže pokiaľ ste prvý spomínaný film videli, viete, že vás znovu čaká výborne strávených 40 minút. Samberg a jeho kolegovia totiž opäť nesklamali.

Na režisérske kreslo sa opäť vrátil Jake Szymanski a ostala zachovaná aj forma a lá dokumentárny film. Dej nás zavedie do roku 1982 na preteky Tour de France, ktoré sa súhrou istých okolností zúžia na súboj piatich cyklistov. Zámerne sa nechcem o deji rozpisovať viac, pretože najlepší na celej snímke je moment prekvapenia. Autori sú neskutočne vynaliezaví a vŕšia na seba jeden absurdný a šialený nápad za druhým (musím pochváliť skvelý scenár Murraya Millera). Štylizácia je opäť výborná, „dokumentárne“ nahrávky majú patričný retro feeling, čo ešte viac umocňuje celkovú vtipnosť. Celá problematika cyklistiky a dopingu sa dala nepochybne vyťažiť viac, ale nemôžem poprieť, že som sa skrátka sakramentsky bavil. Leví podiel na tom má luxusné herecké obsadenie - objavia sa Jeff Goldblum, John Cena, Julia Ormond, Freddie Highmore, Dolph Lundgren či Kevin Bacon. A priznám sa, že Orlanda Blooma som vôbec nespoznal a nesmierne ma pobavil. Nesmiem zabudnúť aj na naozaj vypečené cameá (obzvlášť Mike Tyson a J.J. Abrams dali bránici zabrať, nehovoriac už o „tajomnom informátorovi“). Všetci zúčastnení si nakrúcanie evidentne užívali, bavili sa a pre diváka je radosť ich sledovať.

Samozrejme, nie každému tento typ uleteného nekorektného a dadaisticky-absurdného humoru sadne. Osobne mi to celé pripomínalo niektoré frky legendárnej britskej skupiny Monty Python. Fanúšikovia 7 Days in Hell skrátka vedia, do čoho idú a myslím, že výrazne sklamaní rozhodne nebudú. A čo ostatní? Určite by som na ich mieste dal tomuto dielku šancu. Jedným dychom ale dodám, že 7 Days in Hell bol pravdepodobne o niečo lepší film. Viac využíval dané prostredie, lepšie pracoval s postavami a aj po stránke nápadov bol nahustenejší a nahláškovanejší. Pokiaľ vás teda Tour de Pharmacy zaujme, rozhodne sa porozhliadnite aj po 7 Days in Hell. Stojí to za to. Žiadny extrémny kvalitatívny prepad sa však ani v tomto prípade nekoná, takže by ste si túto šialenú tour mali okamžite pustiť. Pokojne by som takýchto projektov prijal viac, dúfajme teda, že Andy Samberg a jeho kamoši ešte nepovedali posledné slovo. 7.5/10

