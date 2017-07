Pištoľník Roland a Muž v čiernom bojujú o osud Temnej veže, ktorá spája paralelné svety. Vojna o ten náš sa práve začala

Súboj Pištoľníka Rolanda Deschaina a Muža v čiernom pomaly, ale isto kráča do kín. Pravdepodobne ste sa už rozhodli, či naňho vyrazíte, alebo nie. Tým, čo ešte váhajú, možno pomôže nový trailer. Musíme uznať, že nevyzerá zle a obsahuje niekoľko cool záberov, avšak pocit neistoty stále ostáva. Stále nám trochu chýba nejaká odvážnejšia vízia, štylizácia, tvorcovský rukopis... Ale radi sa necháme vyviesť z omylu. Knižná predloha Stephena Kinga je dejovo nesmierne bohatá a navyše zaujímavo prepája jeho iné knihy do jedného obrovského univerza. Či sa na túto úlohu podujme aj adaptácia, zatiaľ nevieme. V predchádzajúcich ukážkach sme ale pár náznakov videli (napríklad hotel Overlook z Osvietenia, ktorý sa mihol na jednej fotografii).

Myslíte, že si adaptácia Nikolaja Arcela zachová atmosféru predlohy, alebo ste skôr skeptickí? U nás prevažuje mierna zvedavosť a určite by sme boli radi, ak by sme v kine dostali nekompromisnú fantasy pecku, ktorá by otvorila dvere aj ďalším dielom. Herecky sa predstavia Matthew McConaughey, Idris Elba, Katheryn Winnick, Claudia Kim, Jackie Earle Haley, Abbey Lee a Nicholas Hamilton. Slovenská premiéra sa uskutoční 24. augusta (srpen) 2017.