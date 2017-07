Dočkáme sa po trilógii Pána Prsteňov a Hobbita aj sfilmovania Tolkienovho legendárneho Silmarillionu?

Za dlhé roky od natočenia mimoriadne úspešného fantasy Pán Prsteňov sa toho už o Silmarillione povedalo veľa. Jedna strana fanúšikov tvrdí, že ide o nesfilmovateľnú záležitosť, ďalší by dali knihe šancu v seriálovej podobe a iní si vedia dobre predstaviť aj jej klasické filmové spracovanie. Otcom Silmarillionu, tak ako i Hobbita, Pána Prsteňov a iných kníh zo Stredozeme, je veľký John Ronald Reuel Tolkien, nadaný jazykovedec, uznávaný profesor a mimoriadne talentovaný spisovateľ. Jeho Silmarillion sa skladá z veľa krásnych príbehov, a preto je v sérii diel zo Stredozeme mimoriadne výnimočným. Ide však o náročne čítanie, pretože obsahuje množstvo postáv, rodokmeňov, názvov pevností, bohov a tak ďalej. Práve preto ju veľká časť fanúšikov považuje za akúsi históriu tohto sveta a nevedia si dobre ani predstaviť, že by sa podobne komplexné dielo dalo natočiť.

To všetko sú však "iba" názory nás fanúšikov, ale po komerčné úspešnom Hobbitovi a Pánovi Prsteňov by bolo pre štúdio viac než logické, aby týmito dvoma trilógiami neskončilo. Prečo sa teda Warner Bros. zatiaľ so Silmarillionon vôbec neponáhľa? Možným dôvodom môže byť napríklad dlhotrvajúca, zlá história medzi samotným štúdiom a spisovateľovým dedičom, jeho synom Christopherom Tolkienom. Začalo to asi v dobe, keď Christopher vyjadril s trilógiou Pána Prsteňov absolútne nespokojnosť a prehlásil, že Peter Jackson (režisér trilógie) knihu znehodnotil tým, že z nej spravil akčnú snímku. Taktiež k vylepšeniu vzťahu s Warner Bros. nepomohlo ani to, že v roku 2008 bolo štúdio žalované o 220 miliónov dolárov z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok (nevyplatenie sľúbenej sumy).





Následne v roku 2012 prišla na stôl žaloba za to, že štúdio Warner Bros. údajne porušilo zmluvné práva vytvorením počítačových hier (napríklad Middle-earth: Shadow of War) a rôznych herných mašín. Pár mesiacov na to ale Warner Bros. stihlo podať protižalobu za porušenie "dohody o spravodlivom obchodovaní a konaní v dobrej viere". Všetky tieto prípady skončili v júli 2017 a i keď žiadna strana nestála o zverejnenie finálneho rozhodnutia súdu, hovorí sa o "priateľskom vyrovnaní". V každom prípade to môže znamenať len jedno.



Ak štúdio chce okrem Pána Prsteňov, Hobbita, počítačových hier či hracích strojov vyťažiť z Tolkienovho dedičstva aj iné zaujímavé projekty, teraz prišiel ten správny čas. Aké budú nasledujúce kroky ľudí od Warner Bros. sa dozvieme snáď už čoskoro. Môžeme počítať, že sa na najbližšej konferencii k týmto súdnym sporom a možným projektom súvisiacim s právami na Tolkienové diela vyjadria sami, alebo ich k tomu novinári časom jednoducho "pritlačia". Ako to celé vidíte vy? Vedeli by ste si predstaviť spracovanie komplexného sveta Silmarillionu? A koho by ste radi videli na jeho čele? Napríklad starého dobrého Petera Jacksona? V každom prípade, Warner má minimálne pár rokov na dohodu s Tolkienovými dedičmi vlastniacimi práva čas, keďže séria Fantastic Beasts je ešte len na začiatku. Aj tá je však v kinách len každé dva roky a priestor na jedno epické fantasy ročne by tu teda ešte bolo.