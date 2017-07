Doteraz najlepší film leta, to je War for the Planet of the Apes. Presvedčia vás o tom zhrnuté názory kritikov v 2 nových ukážkach

Už o pár dní vtrhne do kín 3. časť z trilógie (zatiaľ trilógie) rebootovanej Planéty opíc. War for the Planet of the Apes by malo ukončiť Caesarov príbeh budovania rodiny, komunity opíc a budúcnosti pre nich, ako aj nekonečných bojov s ľuďmi, ktorých predsudky a strach dohnali k nezmyselnému krviprelievaniu. Kritici aj diváci sú z filmu nadšení a my pevne veríme, že na tom budeme rovnako. Nižšie sa môžete pozrieť na dva nové televízne dojmy, ktoré zhŕňajú pár zahraničných dojmov od renomovaných magazínov.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.