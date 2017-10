Shia LaBeouf znova zatknutý! Pomaly to už vyzerá tak, že má v base viac kamarátov ako v Hollywoode

Nabudúce mu tú cigaretu radšej dajte. Celý incident začal tak, že si Shia vypýtal od istej osoby na ulici cigaretu. Tá odmietla (alebo cigaretu nemala) a Shia začal nadávať. Nanešťastie pritom bola aj žena s dieťaťom, a tak bol príslušníkmi polície Shia požiadaný, aby opustil priestor a šiel sa vyventilovať niekam inam. To sa ale decepticon slayerovi nepáčilo, a tak si vybil zlosť aj na policajtoch. Údajne to neskončilo len pri vulgarizmoch, ale tým si už nik asi nemôže byť v dnešnom svete médií a ich preháňania istí. Keď ho policajti chceli zatknúť, začal utekať do najbližšieho hotela, kde mu aj nasadili putá na ruky a odviedli na policajnú stanicu. Neskôr ho prepustili na kauciu v sume 3500 dolárov. A pritom chcel len jednu cigaretu...

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.