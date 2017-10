Dostane sa Domova partia z Rýchlo a zbesilo do vesmíru? Režisér 8. časti si myslí, že sú vesmírne preteky reálne

Bože, to by bola taká neuveriteľná sprostosť, až by to mohlo byť úžasné. To je niečo, čo sa nedarí Transformerom. Našťastie, Rýchlo a zbesilo na to ide trochu inak a popri pár cringe scénach o rodine zaujme skvelým vizuálom, úžasne natočenou akciou, sympatickými hercami, hláškami a vlastne celkovým feelingom sebaparodovania a prachprostej kino zábavy. A žerú im to ako kritici, tak diváci. Mnohí posledné roky žartovali, že ich nereálna akcia sa raz dostane na vyšší level a Doma s jeho rodinou v jednej časti uvidíme aj vo vesmíre. Nedávno sa k tomu vyjadril režisér 8. dielu F. Gary Gray.



Ten s úsmevom na perách hovorí, že nič nie je nemožné. Zatiaľ o ničom konkrétnom nepremýšľal a ani za ním nikto s ničím podobným neprišiel, no nevylučuje možnosť, že by niečo také natočil on alebo niekto iný. Séria F&F je toho proste schopná. Na druhej strane, pred pár mesiacmi sa túto otázku spýtali aj scenáristu série, ktorý odpovedal nasledovne: „Túto otázku dostávam neustále. Ľudia sa toho boja a aj moji známi sa vyhrážajú, že ak pôjdeme do vesmíru, na značku zanevrejú. Nad ničím konkrétnym som ešte neuvažoval, no ak by začlenenie vesmíru do príbehu dávalo zmysel a hlavne by to pôsobilo vo filme dobre, išiel by som do toho.“ Aký na to máte názor? Myslíte, že séria je už natoľko prefláknutá, že jej to nemôže uškodiť, práve naopak?

