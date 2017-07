Vizuálne úchvatný a napínavý od začiatku do konca. Prvé ohlasy na Nolanov Dunkirk lákajú na poriadne intenzívny zážitok

Očakávaný Dunkirk od Christophera Nolana dorazí koncom tohto mesiaca, ešte predtým, než si utvoríme názor sami, si môžeme prečítať reakcie amerických kritikov. Na drámu z obdobia druhej svetovej vojny o záchrannej operácii tisícky britských, belgických a francúzskych vojakov sa kladú nemalé nároky. Predsa len: je to Nolan, že. Dokázal teda režisér naplniť svoju povesť a doručil skvelý film?

Ak by sme mali súdiť podľa prvých ohlasov, tak rozhodne áno. Kritici, ktorí Dunkirk videli chválili hlavne remeselnú stránku. Tá je údajne úplne bezchybná a doslova vás priklincuje k sedačke. Veľkú pozornosť si vyslúžila aj kamera a kritici jednoznačne odporúčajú vyraziť na Dunkirk do IMAXu. „Najlepšie si film vychutnáte v IMAXe,“ napísal Steven Weintraub. „Úprimne, myslím, že som takto natočený film ešte nevidel.“ Pochválil tiež prácu hudobného skladateľa Hansa Zimmera. Podľa Erika Davisa je Dunkirk „dynamický, neúprosný, napínavý a ide o jednu z najpodmanivejších snímok, ktoré počas tohto roka uvidíte. Najvyššia liga v remesle.“ Dodal, že všetky aspekty snímky (strih, kamera, hudba) len potvrdzujú, že Christopher Nolan je jeden z najlepších režisérov súčasnosti. Anna Klassen súhlasila a doplnila: „Napínavé od prvej do poslednej sekundy.“ Podľa nej si mnoho divákov bude od napätia doslova obhrýzať nechty. Zmienila sa tiež, že na plátne sa príliš veľa nehovorí. Alicia Malone dokonca zašla tak ďaleko, že Dunkirk označila „takmer za nemý film.“

Jason Guerrasio Nolanovu novinku chválil a podotkol, že je veľmi odlišná od ostatných Nolanových diel. Opäť zopakoval, že dialógov je veľmi málo - taký Tom Hardy má údajne asi 10 replík. Snímku však označil za úžasnú a pochválil výkon Harryho Stylesa.

Čo ale druhá strana mince? Režisér sa údajne príliš nezdržiava vysvetľovaním, takže je lepšie mať o zobrazovanej udalosti nejaké základné informácie. Asi by sme sa mali pripraviť aj na to, že Dunkirk bude trochu roztrieštený - rozpráva totiž tri príbehové línie. Steven Weintraub k tomu dodal, že z toho logicky vyplýva, že film akoby nemal hlavnú postavu. Trochu kritickejšie sa v tomto ohľade vyjadril Eric Eisenberg. Aj napriek nepochybným kvalitám jednotlivých hercov je podľa neho „ťažké ignorovať, že v snímke nie je žiadna charakterovo prepracovanejšia, zaujímavá či výraznejšia postava“.

Zdá sa teda, že Nolan nás ani tentoraz nesklame. Podľa všetkého doručí prvotriednu remeselnú kvalitu (to ale pri ňom nie je žiadne prekvapenie) a poriadne napínavý zážitok. Síce trochu skromnejší, čo sa týka stopáže, avšak evidentne stále poriadne výdatný. Všetky ohlasy navyše zdôrazňujú, že je takmer povinnosť vidieť film na IMAXovom plátne. Herecky sa v Dunkirku predstavia Tom Hardy, Harry Styles, Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Cillian Murphy, Jack Lowden, James D'Arcy, Mark Rylance či Kenneth Branagh. Do slovenských kín nová nolanovka dorazí 20. júla (červenec) 2017. Vyrazíte do kina?