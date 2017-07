BoJack Horseman sa vráti už v septembri! Položí nás 4. séria na kolená rovnako ako všetky tri predošlé?

Veľa informácií žiaľ nemáme, ale Netflix nás aspoň ubezpečil, že 4. séria BoJacka Horsemana je v pláne ešte pre tento rok a dočkáme sa jej vlastne už v lete. Aj keď to bude o niečo neskôr než v prípade prvých troch sérií, veríme, že aj v tomto prípade platí, že na dobré sa čakať oplatí. 3. séria BoJacka bola triumfálna a oplývala geniálnymi epizódami, pričom končila skutočne vynikajúco. Nesmierne sa už tešíme na to, ako sa do depresívneho života vyhasnutej hollywoodskej hviezdy vrátime, a to už 8. septembra, kedy budú na Netflixe uvoľnené všetky epizódy (ich počet zatiaľ nie je zverejnený). Ak sa o BoJackovi dozvedáte vôbec prvýkrát, odporúčame vám prečítať tento článok, ktorý vás dostatočne navnadí na to, aby ste seriálu dali šancu a my vám garantujeme, že mu prepadnete.

