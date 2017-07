V akom časovom období sa bude odohrávať pokračovanie Wonder Woman a vráti sa aj Chris Pine?

Hneď na úvod menšie upozornenie: článok obsahuje spoilery!

Wonder Woman bola pre DCEU konečne poriadnou vzpruhou, niet teda divu, že sa dočkáme sequelu. Patty Jenkins síce ešte oficiálne nepodpísala zmluvu o návrate, je však vysoko pravdepodobné, že Warner Bros. ju opäť dosadí na režisérsky post. Čo už vieme o chystanej dvojke? Kedy sa bude odohrávať a vráti sa aj Chris Pine?

Podľa portálu Screen Rant by sme sa vo Wonder Woman 2 mali dočkať ďalšieho výletu do histórie. Tentokrát však do 80. rokov. Diana bude bojovať proti silám Sovietskeho zväzu počas posledných dní studenej vojny. Na scenári sa bude opäť podieľať Geoff Johns a Patty Jenkins. Čo je ešte zaujímavejšie, podľa všetkého by sa mal vrátiť aj Steve Trevor v podaní Chrisa Pinea. Tí, čo ste videli Wonder Woman si zrejme kladiete otázku, ako si s tým tvorcovia poradia.

Samozrejme, z marketingového pohľadu dáva toto rozhodnutie zmysel. Práve chémia medzi Pineom a Gadot patrila k najchválenejším prvkom snímky, netreba sa teda čudovať, že by podobný trik tvorcovia radi zopakovali aj v pokračovaní. Otázkou ostáva, akým spôsobom sa chystajú Stevea Trevora priviesť k životu. Výmena zákopov prvej svetovej za kulisy studenej vojny, zase dáva možnosť rozohrať príbeh opäť trochu inak - napríklad ako zaujímavý špionážiny thriller. Plány sú to nepochybne smelé a my sa veľmi radi necháme prekvapiť s čím tvorcovia napokon prídu. Priazeň fanúšikov by však po obrovskom úspechu prvého dobrodružstva krásnej Amazonky mala byť zaručená.