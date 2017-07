Nahliadnite do tajomných zákutí smartfónu, obývaného najrôznejšími smajlíkmi a emojis v animovanej komédii The Emojis Movie

The Emoji Movie je už od svojho ohlásenia prijímaný z pomerne veľkou skepsou. Doterajšie trailery tiež potvrdili, že tvorcovia cielia hlavne na mladšie ročníky. V novej ukážke sa pozrieme do mesta Tetropolis, ktoré sa skrýva v mobilnom telefóne a je obývané tými najrôznejšími smajlíkmi. Osobne si nemôžem pomôcť, ale pripadá mi, že tvorcovia dosť okato vykrádajú Pixar a humor im tiež nejako extra nejde. Na druhej strane, vizuálna stránka nevyzerá vôbec zle. V originálnom znení začujeme hlasy T. J. Millera, Jamesa Cordena, Patricka Stewarta, Stevena Wrighta, Anny Faris či Christiny Aguilery. Bude podľa vás Emoji hitovka, alebo si štúdio Sony pripíše ďalší krutý prepadák? Do slovenských kín by The Emoji Movie mal doraziť 10. augusta (srpen) 2017.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.