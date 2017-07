Prečo je Harry Styles z Dunkirku prirovnávaný k Heathovi Ledgerovi? Herec svojím výkonom prekvapuje po celom svete

O Nolanovom Dunkirku sa toho v poslednej dobe dozvedáme čoraz viac. Prvé ohlasy na film sa nesú podľa očakávaní, teda sa môžeme pokojne tešiť na veľkolepú vojnovú pecku plnú napätia a emócií. Jednou z ďalších otázok, ktoré sa začali v poslednej dobe rozoberať, bolo obsadenie Harryho Stylesa do roly vojaka Alexa. Chris Harryho pred Dunkirkom ani nepoznal, teda konkrétnejšie, nebol si vedomý jeho slávy vďaka popularite One Direction. Podľa jeho slov o ňom hovorili dokonca jeho deti, no Nolan dopĺňa, že Harry bol preňho dobrou voľbou kvôli jeho talentu a miesto v tíme si právom vyslúžil.

Styles sa na film tešil takmer ako na žiaden iný, a to v tom čase dokonca ani nebol obsadený do svojej roly. On sám bol s natáčaním veľmi spokojný a nezabudol spomenúť ani fakt, ako skvelo sa mu s Chrisom a jeho štábom pracovalo. A čo samotný režisér? Prekvapila nás aj informácia, že Nolan prirovnáva obsadenie Harryho k Heathovi Ledgerovi a jeho postave Jokera - teda videl v oboch hercoch podobnú iskru: „Keď som obsadil Heatha do roly Jokera, spôsobilo to veľa prekvapených tvárí a ľudia o tom často diskutovali. Musím veriť svojim inštinktom. Harry Styles je v Dunkirku perfektný.“ Heath bol výnimočným hercom a dúfame, že Styles prekvapí aj nás.

A čo hovoria prvotné ohlasy? Nielen že je Dunkirk hodnotený na výbornú, ale kritici chvália aj výkon Harryho Stylesa, čím potvrdzujú Nolanov výber.

#Dunkirk is an astonishing piece of work. Bold. Breathtaking. Intense. A phenomenal war film. And, yes, Harry Styles can act. A triumph. — Chris Wasser (@chriswasser) July 11, 2017

Oh and Harry Styles is actually a pretty good actor. #Dunkirk pic.twitter.com/IjU38mnPbh — Cinema Snopes (@CinemaSnopes) July 10, 2017

And we can also confirm that Harry Styles has a film career ahead of him if he wants it. #Dunkirk — Metro Entertainment (@Metro_Ents) July 10, 2017

I have seen #Dunkirk and it is a triumph: beautifully filmed, deeply moving, strong turns all round (and yes, that includes Harry Styles) — Anna Smith (@annasmithjourno) July 10, 2017

Yes. It's sublime. Harry Styles is the millennial River Phoenix. #Dunkirk — Bingo Slimz (@BingoSlimz) July 12, 2017