James Franco si užíva slasti New Yorku, ktorý v 70. rokoch zlegalizoval natáčanie a distribúciu porna. The Deuce vyzerá v novom traileri skvele

David Simon stojí za niekoľkými úspešnými, menej úspešnými, no v konečnom dôsledku kvalitnými seriálmi, pričom musíme spomenúť hlavne The Wire. Najnovšie sa pustil do príbehu o zločine a zrode porna v Amerike, konkrétne v New Yorku, kde sa v 70. rokoch zlegalizovalo jeho natáčanie a distribúcia. Uvidíme tak prvé nesmelé kroky, až po priekopnícke momenty. Projekt sa ale zameria aj iné pálčivé problémy doby: rozmáhajúci sa vírus HIV, násilie, mafiánske potýčky a drogové závislosti. Z traileru sme sa toho zase raz veľa nedozvedeli. Obsiahnuť zápletku a nejaké tie výrazné momenty do minúty je v prípade takýchto seriálov občas nemožné, no aspoň približne vieme, čo máme čakať.

Hlavnú (dvoj)úlohu si zahrá všadeprítomný James Franco (ktorý seriál aj spoluprodukuje). Ten si strihne barmana Vincenta Martina a rovnako aj jeho brata Frankieho. Okrem neho sa môžeme tešiť aj na Maggie Gyllenhaal, Emily Meade, Zoe Kazan, Anwan Glover, Garyho Carra, Margaritu Levieva, Lawrencea Giliarda Jr., Dominique Fishback, Chrisa Bauera čiEmily Meade. Okrem prvého teaseru vám prinášame aj niekoľko lákavých obrázkov. The Deuce má premiéru stanovenú na 10. septembra 2017.