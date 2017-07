HBO plánuje ďalšiu spoluprácu s otcom Hier o Tróny, Georgeom R. R. Martinom. Pôjde o adaptáciu sci-fi fantasy románu s názvom Who Fears Death

Autorkou románu Who Fears Death (Kto sa bojí smrti) je Nnedi Okorafor a práve ona sa v nedávnej dobe mala s danou horúcou informáciou pochváliť na sociálnej sieti Twitter. Otázkou zostáva, či táto nadšená reakcia nebola mierne ukvapená, pretože podľa dostupných informácií od Variety ešte niesú doriešené všetky formality. Ak ale k projektu skutočne dôjde, čo sa zdá byť pravdepodobné, malo by ísť o seriál s post-apokalyptickým prostredím. Zdá sa, že George bude mimoriadne vyťaženou osobou, pretože okrem prioritného (dúfame, že ide o jeho prioritu) dopísania série Pieseň ľadu a ohňa, sa bude venovať spin-offom z Game of Thrones, jeho účasť nie je vylúčená ani na knižnej adaptácii Nightflyers, a do toho prichádza samozrejme aj Who Fears Death a jeho pozícia výkonného producenta.



Obsahovo by sme sa mali v novom seriáli od HBO pozrieť do fiktívnej, post-apokalyptickej verzie Sudánu, kde sa ľudia triedia nielen podľa rasy, ale i podľa konkrétneho odtieňu pleti. Práve z toho dôvodu je kmeň Nuru so svetlejšou pleťou na vyššej hierarchickej pozícii ako kmeň Okeke s pleťou tmavšou. Hrdinkou príbehu je dievča Onlyesonwu s miešanou farbou pleti. Jej matku z kmeňa Okeke znásilní príslušník kmeňa Nuru, ktorý je zároveň mocným čarodejom. Dospievajúca Onlyesonwu časom získava magické schopnosti a premýšľa nad vykonaním pomsty. V roku 2011 získala kniha Who Fears Death ocenenie pre najlepší fantasy román. Mali by ste po obsahovej stránke o podobný seriál záujem?





My novel WHO FEARS DEATH has been optioned by @HBO & is now in early development as a TV series with George RR Martin as executive producer. pic.twitter.com/POF7Dj2hWP — Nnedi Okorafor, PhD (@Nnedi) 10. júla 2017