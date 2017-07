Cosplayeri prezlečení za Jokera a Harley Quinn boli postrelení políciou počas sexuálnych radovánok na erotickej párty

Takéto príbehy sú dosť ojedinelé. Nie žeby neexistovali prípady, kedy polícia pálila na v skutočnosti neozbrojených civilistov, ale aby to bolo počas sexu na erotickej párty, pričom ide o párik užívajúci si sex? A navyše v kostýme Jokera a Harley Quinn? Niekto tu v policajnom zbore v Austrálii pozerá až príliš veľa filmov. So správou prišlo Standard UK. Približne 40 policajtov malo vtrhnúť do klubu Inflation, kde prebiehala párty zameraná na neviazanú zábavu dospelých ľudí v kostýmoch. Podobné akcie sa tu konajú už 20 rokov a podľa majiteľky podniku sa tak až doteraz dialo bez incidentov.

Oficiálne vyjadrenie znie tak, že polícia na pár vypálila niekoľko striel po tom, čo muž odmietal odhodiť zbraň. Išlo však o napodobeninu, na čo mali policajtov upozorniť aj členovia SBS klubu. Zamestnanci podniku navyše tvrdia, že Dale Ewins v rukách nič nedržal, akurát bol v kompromitujúcej pozícii so svojou sexuálnou partnerkou Zitou Sukis. Tá bola postrelená do nohy, zatiaľ čo Dale do brucha. Údajne je v kritickom stave, no nič viac nevieme. Zrejme sa skutočný sled udalostí presne tak, ako sa stali, nedostane na povrch, ale môžeme konštatovať, že polícia v tomto prípade zlyhala. Snáď sa z toho párik dostane čo najskôr.