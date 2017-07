Vražedný kult mladých psychopatov poľuje na vystrašenú rodinu a chce im ukradnúť to najcennejšie - ich malé dieťatko

Kevin Greutert je meno, ktoré vám môže byť známe vďaka podpriemerným hororom ako Saw VI či Jessabelle. Svoje režisérske kvality v nich síce príliš neukázal, no to sa môže zmeniť s príchodom jeho najnovšieho počinu s názvom Jackals. Ten nás vráti do 80. rokov a priblíži nám príbeh rodiny, ktorá sa snaží dostať svojho tínedžerského syna späť z pazúrov psychopatického kultu. To sa im síce podari, avšak vražedný klan nemožno len tak opustiť. Šialenci obkľúčia rodinu v malom dome mimo civilizácie a požadujú naspäť nielen svojho starého člena, ale aj ich maličké dieťa.

V hlavných úlohách sa ukážu Deborah Kara Unger (The Game, Payback), Stephen Dorff (Blade, Public Enemies) či Johnathon Schaech (Ray Donovan). Je pravda, že film nápadne pripomína záležitosti ako You're Next či Strangers, ale musíme uznať, že to nevyzerá ako smiešne béčko. Čo vy na to? Film premiéruje vo vybraných USA kinách 1. septembra, no u nás ho nečakajte.