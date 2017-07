HBO pripravuje veľkolepý dokument o famóznom Stevenovi Spielbergovi, v ktorom uvidíme, ako vytváral svoje najväčšie klasiky

Spoločnosť HBO pripraví celovečerný dokument o legendárnom režisérovi. Pozrieme sa na prierez kultovou kariérou famózneho filmára, ktorý obohatil kinematografický priemysel o množstvo klasických počinov. O réžiu sa postará oceňovaná dokumentaristka Susan Lacy (American Masters), ktorá si už vyslúžila aj zopár cien vo svojej oblasti. Premiéra je naplánovaná na 7. októbra (říjen) 2017, a to exkluzívne iba na HBO.

Dokumentárny film skúma Spielbergovu tvorbu v hlbšom zmysle, pričom sa snaží odhaliť, ako pretváral získané skúsenosti v realitu a ako sa postupne zmenila jeho práca v priebehu času. Režisérka Susan Lacy čerpá z takmer 30 hodín exkluzívnych rozhovorov so samotným režisérom, ktorý odhalí svoju nesmiernu detskú a neskôr aj celoživotnú posadnutosť kinematografiou. Taktiež uvidíme zaujímavé rozhovory s viac ako 80 osobnosťami z branže (od hereckých celebrít, režisérov až po producentov), ako napríklad J.J. Abrams, Christian Bale, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey a Robert Zemeckis.

Pripravovaný film zahŕňa aj postrehy členov jeho rodiny, priateľov či kolegov. Môžeme sa tešiť aj na exkluzívne zákulisné zábery z mnohých Spielbergových blockbusterov, ako napríklad Jaws, Raiders of the Lost Ark, ET: The Extra-Terrestrial, Jurassic Park, Schindler’s List, Saving Private Ryan a Bridge of Spies. Aké sú vaše očakávania? Pozriete si tento zaujímavý dokument?

Príspevok, ktorý zdieľa Carles Ganya (@ganya_cinema_art), Júl 11, 2017 o 7:36 PDT