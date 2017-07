Christopher Nolan pracuje na 4K remasteri trilógie The Dark Knight a svojich ďalších starších filmov

V nedávnom rozhovore počas promovania Dunkirku dostal Christopher Nolan otázku ohľadom remastrovania svojich starších filmov vrátane trilógie The Dark Knight. Túto informáciu potvrdil sám režisér, ktorý navyše podotkol, že je veľkou súčasťou prác na zvýšení rozlíšenia a celkovej kvality obrazu a zvuku. Momentálne nevieme, o aké filmy ide, minimálne si však môžeme byť istý so ságou o Batmanovi. Tá by teoreticky mohla vyjsť v nejakej špeciálnej edícií a ak nás majú Nolan a Warner radi, pribalia aj nejaké tie bonusy a doteraz nevidené zábery. Plánujete si zaobstarať 4K remaster The Dark Knight Trilogy?

