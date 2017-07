Castlevania je ďalší veľký seriálový hit od Netflixu. Nadchne brutálnosťou, dospelým dejovým zasadením či akciou a humorom (Recenzia)

Tak toto som nečakal. Keď Netflix oznámil, že tento rok vydá seriál podľa hernej predohy od Konami s názvom Castlevania, bol som síce rád, ale celkom rýchlo som na túto informáciu zabudol. Nasledoval však prvý trailer a ja som bol unesený. Krátko po vydaní všetkých 4 epizód prvej série sa ohlásili práce na tej druhej a ja z tejto newsky nemôžem byť nadšenejší. Castlevania je totiž ďalším veľkým hitom pre dospelejšie publikum, ktoré si viac užije interakcie medzi postavami, dialógy a charakter postáv, ktoré mladšiemu publiku predsa len nemusia skrz svoje rozhodnutia a správanie šmakovať. Castlevania však k svojim postavám a dialógom pristupuje zodpovednejšie než niektoré celovečerné drámy, pričom veľmi šikovne využíva humor a okoreňuje ním scény bez silených a ťažkopádnych pokusov o zľahčenie atmosféry.

Dej začína v roku 1455, kedy sa do Draculovho zámku vydá mladá liečiteľka. Chce sa od neho naučiť o vede všetko, čo sa dá, aby tak svoje nadobudnuté znalosti využila pri liečení a pomoci ľuďom. O 20 rokov neskôr je ale usvedčená z čarodejníctva a upálená na hranici. Keď sa to dozvie lord Dracula, nastane peklo na Zemi. Seriál šetrí veľkým záporákom a, popravde, celá prvá séria skôr pôsobí ako poriadne výdatný pilot, kedy sa v krátkosti predstaví svet, postavy, fyzikálne zákony, atmosféra a celkové dejové zasadenie. Pri snahe zostrojiť uveriteľné a hlavne logicky konajúce postavy s pevným charakterom, ktorý sa neohýba podľa potrieb scenára, musel scenárista Warren Ellis (pomáhal a písal príbehy pre rôzne animované seriály, ako napríklad Wolverine či Blade) rátať s tým, že sa mu občas podarí presný opak. Síce sa tomu asi dalo vyhnúť, no som ochotný mu tých pár menších prešľapov odpustiť, a to najmä kvôli celkovému dojmu.



Po dopozeraní prvej série som totiž okamžite dostal chuť na prísun ďalších epizód a už teraz ich príchod očakávam túžobnejšie než u Ricka a Mortyho. A to už je čo povedať. Pochváliť musíme úžasný dabing, akčné sekvencie, hlavného hrdinu Trevora s večne pripravenou sarkastickou poznámkou vo svojom talóne, jeho kolegyňu Sylphu, ale aj samotného Draculu či vyobrazenie cirkvi. Autori sa s tým rozhodne nepárali a ukázali príbeh vo svetle, aký si predstavovali vo svojich hlavách. Pripravte sa tak na jemnejšie gore scény, trefné využitie nadávok a dospelejšie ladenú atmosféru. Castlevanii nie sú cudzie zábery na roztrhané telá detí či žien, no nevyhýba sa ani pár príjemným prekvapeniam v scénach, ktoré sa vyhýbajú klišé kľučkám v zápletke.

Castlevania je ideálna pre každého z vás. Inšpirácia anime nie je až tak badateľná, ako by niekto povedal pred pozretím celej série, dabing je úžasný, postavy vám rýchlo prirastú k srdcu a rýchlo si uvedomíte, že túžite po ďalších dobrodružstvách. Len škoda, že na ne budeme musieť čakať až do ďalšieho roka. Akurát dúfame, že sa zlepší animácia. Viem, že to tak funguje všade, no ak je záber na dve postavy, kedy jedna hovorí a druhá nie, pôsobí to otrasne. Tá druhá sa totiž nehýbe pokojne celú minútu, nežmurká a ani nedýcha a je to veľmi neprirodzené a rušivé. Ak sa teda doma nudíte alebo sa chystáte vycestovať, siahnite po Castlevanii a ja vám garantujem, že nebudete ľutovať. 9/10.



PS: Neoficiálne slovenské titulky sú skvelé

