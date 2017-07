Joe Pesci sa konečne pripája k neuveriteľne nabitému obsadenia mafiánskeho filmu The Irishman od Martina Scorseseho a Netflixu

Konečne! Mnohí z nás jasajú. The Irishman sa totiž blíži k štádiu, kedy padne prvá klapka. Martin Scorsese už finalizuje herecké obsadenie, ktorého súčasťou bude predsa len aj Joe Pesci, milovaný herec s ako komediálnym, tak dramatickým talentom. Pesci pritom od Smrtonosnej zbrani 4 (1998) natočil len tri snímky, ktoré nijako neoslnili. Po trojročnej pauze však konečne kývol na ponuku Scorseseho a Netflix (tí plánujú len na produkciu snímku vyčleniť 150 miliónov dolárov, takže tu hovoríme o blockbusterskom rozpočte). Údajne na to potreboval tých ponúk až 50, ale to je len špekulácia.



Okrem Pesciho uvidíme aj Al Pacina a Roberta De Nira. Tých možno doplnia aj Bobby Cannavale a Harvey Keitel, ktorí momentálne jednajú o podmienkach zmlúv. Veľký Goodfellas a Casino Reunion sa tak finalizuje. Natáčanie by malo začať už budúci mesiac v New Yorku a údajne potrvá až do decembra. Následne prídu nákladné CGI úpravy tváre hercov, ktorí musia byť omladení. Režíruje už spomínaný Martin Scorsese podľa scenára Stevena Zailiana (Americký gangster, Moneyball, Gangy New Yorku). Hlavným kameramanom je Rodrigo Prieto (so Scorsesem pracoval na Vlkovi z Wall Street a Silence, no natočil aj 21 gramov, Pasažierov, Affleckovho Arga a mnohé ďalšie). Snímka sa dostane aj do vybraných kín a bude tak mať šancu bojovať o Oscary. Viac sa o Irishmanovi dozviete v našom vlákne.

