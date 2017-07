Je potvrdené, že Game of Thrones v kinách nikdy neuvidíme, ale aj to, že HBO vsadí v spin-off projektoch na najvyššiu kvalitu

Rovnako, ako fanúšikovia po celom svete, aj my sme dúfali, že milované epické fantasy Game of Thrones raz uvidíme v kinách. Aj napriek tomu, že vedenie stanice o podobných plánoch mlčalo, stále v nás svietila iskrička nádeje, ktorú bohužiaľ prednedávnom uhasil programový šéf HBO Casey Bloys. Ten v až prekvapivo veľmi úprimnom rozhovore s THR potvrdil zarmucujúce správy. Rezolútnym nie oznámil, že tento obsah patrí výhradne predplatiteľom ich služieb, čo znamená, že žiadnej kino či IMAX verzie sa skutočne nedočkáme.

V rozhovore zabrúsil aj do vôd možných spin-off projektov. Všetci vieme, že seriál je pre HBO zlatou baňou a rozhodne po 8. sérii neplánujú prestať. Avšak, Bloys k budúcnosti zaujíma konštruktívne kritický postoj. „Kvantita nie je to, čo v budúcnosti plánujeme. Ak aspoň jeden zo štyroch pripravovaných projektov dosiahne nami určenú latku kvality, budem veľmi šťastný. Tu sa samozrejme naskytá otázka, čo ak budú skvelé všetky? To je už problém iného kalibru, ktorý budem riešiť, ak táto situácia skutočne nastane. Vieme však, aký ťažký je tvorivý proces. Nemyslím si teda, že nastane situácia, v ktorej budeme mať viac ako jeden chystaný projekt". Tento prístup nás naozaj veľmi teší. Znamená to, že HBO skutočne neprahne iba po dolárikoch, ale podobným prístupom sa posnažia aj zachovať už nastavenú kvalitu.

Detaily projektov, o ktorých hovoril, ešte samozrejme nie sú známe. Zatiaľ na nich pracujú 4 scenáristické tímy, a to konkrétne: Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kingsman: The Golden Circle), Brian Helgeland (Legend) a Carly Wray (Mad Men, The Leftovers). Čo však vieme je to, že na nich určite nebudú spolupracovať aktuálni showrunneri David Benioff a D.B. Weiss a aj to, že sa nebudú týkať Robertovej rebélie či príbehu Duncana a Egga. Taktiež vieme, že sa na dvoch z nich bude podieľať aj samotný spisovateľ George R. R. Martin.

Čo by sa však stalo, ak by nárokom nevyhovoval ani jeden projekt? „Ťažko povedať. Nemám potuchy. Pracuje na nich skupinka naozaj skvelých scenáristov, preto dúfam, že sa im skutočne podarí niečo dobré vytvoriť. Ten svet je obrovský a veľmi bohatý na príbehy. Nechceme to však zbytočne prehrotiť. HBO prežije či už s prequelom, alebo bez prequelu." Neskôr tiež dodal, že: „Všetci fanúšikovia trpia spin-off horúčkou, avšak netreba zabúdať, že stanica si aj naďalej buduje svoje drama portfólio. Máme v zálohe napríklad skvelo hodnotený Westworld, Watchmenov od Damona Lindelofa, Lovecraft County od Jordana Peelea a množstvo ďalších. Bolo by skvelé mať ďalšiu záležitosť zo sveta Game of Thrones, ale osud stanice na tom rozhodne nestojí."

Jedným dychom neskôr vysvetlil, čo si myslí o prepojenosti jednotlivých spin-offov medzi sebou. „Celý ten svet je do istej miery prepojený rodokmeňmi, ale rozdiely v časových rovinách sú tak veľké, že by ste museli preskakovať o niekoľko desiatok či stoviek rokov, aby sa postavy reálne stretli. Nemyslím si, že sa tým pádom nejaké prepojenia budú konať."

Nuž, vcelku zaujímavé správy. Aký máte na nich názor vy? Ste spokojní s tým, že HBO tak oduševnene dbá na kvalitu, alebo by ste radšej nenásytne uprednostnili kvantitu a dúfali, že vám aspoň nejaký projekt naozaj sadne? Nezabúdajte, že 7. séria vstúpi na naše obrazovky už túto nedeľu (16. júl/červenec) a deň pred ňou si teda dáme dlhý súhrný článok, ktorým si všetko podstatné z deja zrekapitulujeme. Ak ste však nedočkaví a potrebujete ďalšie čítanie, sledujte naše Game of Thrones vlákno, v ktorom sa určite dozviete všetko podstatné. Mimochodom, ako ste si určite v článku všimli, použité sú fotky z prvej epizódy, ktoré na internet vypustilo HBO. Nižšie si môžete prezrieť aj tie zvyšné.