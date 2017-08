Moby síce nie je taký známy ako kultový Hans Zimmer, no jeho svojské skladby obohatili mnohé skvostné snímky

Richard Melville Hall je americký hudobník, ktorý získal svoju prezývku Moby po svojom predkovi, ktorý napísal svetoznámu knihu Moby Dick. Ako talentovaný multiinštrumentalista, ktorý prekonáva žánrové hranice, položil základy typického downtempa, ktoré je dominantné práve pre jeho tvorbu. Práve kvôli tejto modalite mnohí filmári používajú práve tieto soundtracky vo svojich počinoch.

Za vrchol Mobyho kariéry sa považuje album PLAY, pričom väčšina týchto skladieb patrí ku kultovým a opočúvaným. Na spomínanej doske zarobil viac peňazí na komerčných ziskoch ako na predaji samotného nosiča. Aj keď ste o tomto hudobníkovi nikdy nepočuli, tak jeho skladby určite poznáte z filmov či reklám. Jeho piesne s obľubou využívajú napríklad automobilové spoločnosti (Nissan, Volkswagen) a taktiež počin Lift Me Up bol používaný ako reklamný spot pre Formulu 1.

Čo robí tento vegetarián vo voľnom čase a k čomu sa otvorene priznáva? V spoločnosti prezentuje svoj pozitívny vzťah k drogám, verí v príchod mimozemšťanov už počas najbližších rokov a priznáva sa k sledovaniu pornografie. Avšak, venuje sa aj dobročinnostiam, bojuje za práva zvierat a dokonca stihol aj napísať knihu. Teraz už nasledujú jednotlivé piesne v najznámejších snímkach.

Moby - Flower

V roku 2000 Moby obohatil touto piesňou kultový film automobilizmu s Nicolasom Cageom. V snímke 60 sekúnd mu robila spoločnosť krásna Angelina Jolie a Giovanni Ribisi, ktorý stvárnil mladšieho problematického brata. Na čo budete myslieť pri počúvaní soundtracku? Mne sa vybaví najkrajšia mašinka na svete, Eleanor alias Shelby GT 500.

Moby - Porcelain

Veľmi podarená pieseň sa objavila aj v menej úspešnom filme Dannyho Boyla (Trainspotting, Slumdog Millionaire, 127 Hours) s názvom The Beach. Leonardo DiCaprio (The Great Gatsby, Shutter Island, The Wolf of Wall Street) sa predstavil v hlavnej úlohe ako voľnomyšlienkársky americký cestovateľ v Thajsku, ktorý hľadá neznámy ostrov s najkrajšou plážou.

Moby - Extreme Ways

Ďalšia skladba sa opakovane vyskytla vo filmoch s Jasonom Bourneom, pričom túto rolu preslávil najmä Matt Damon (The Martian, Ocean's Eleven, The Adjustment Bureau) počas prvých troch častí. Poznáte túto pieseň aj z rádií? Patrí séria s Jasonom Bourneom k vašim obľúbeným?

Moby - New Dawn Fades

Nasledujúci soundtrack je známy z minimálne dvoch dobrých počinov. Snáď najkultovejším a najkvalitnejším z dvojice je kriminálny thriller Heat (Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer), v ktorom nám režisér Michael Mann (The Last of the Mohicans, Public Enemies, Miami Vice) priniesol nespútaný a obdivuhodný súboj dvoch hereckých legiend. Druhým snímkom, v ktorom sa nachádza táto pieseň, je thriller The Equalizer, v ktorom sa predstavil znamenitý Denzel Washington alias bývalý člen elitnej vojenskej jednotky.

Moby - The James Bond Theme

Táto skladba z albumu I Like to Score (album patrí k tým menej kvalitným) vytvorila typickú atmosféru kultového anglického agenta 007. Presnejšie ide o film Tomorrow Never Dies, v ktorom postavu Jamesa Bonda oživil Pierce Brosnan (The Thomas Crown Affair, Ghost Write, Mamma Mia!). Ktorého agenta (herca) tajnej služby MI6 máte najradšej?

Moby - One of These Mornings

Aj v akčnom thrilleri Miami Vice sme mohli počuť jeden počin od Mobyho. Ide o skladbu One of These Mornings z šiesteho štúdiového albumu s názvom 18. Pamätáte sa ešte na tento film? Colin Farrell a Jamie Foxx zahrali dvojicu nezničiteľných policajtov v južnej oblasti Floridy.

Moby - Beautiful

Romantická komédia The Devil Wears Prada, v ktorej sa predstavili známe herečky Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt, prináša pohľad na krutý svet módy priamo v New Yorku.

Moby - Mklvfkwr, Moby - Landing

Tieto dve skladby sa objavili v dvoch filmoch xXx. Prvý akčný thriller xXx s Vinom Dieselom obsahoval pieseň Landing. V druhom filme xXx s prívlastkom State of the Union sa nachádzala skladba Mklvfkwrv. V pokračovaní však už prebral túto halvnú rolu hudobník a herec Ice Cube.

Moby - Oil 1

Pamätáte sa ešte na romantický akčňák The Saint? Áno, aj v tomto počine sa nachádza kúsok Mobyho. Val Kilmer alias zlodej prezývaný Svätý (kvôli používaniu mien náboženských svätcov) túži zachrániť krásnu vedkyňu (Elisabeth Shu). Proti nemu však stojí chladnokrvný šéf ruskej mafie.

Moby - Jam For the Ladies, Moby - Ain't Never Learned

Tieto skladby si môžeme vypočuť vo filmoch s krásnou Angelinou Jolie. Presnejšie ide o prvú časť Lara Croft - Tomb Raider a taktiež aj o nasledujúce pokračovanie s prívlastkom Kolíska života. Spomínate si ešte na túto rolu? Príťažlivá Lara, dcéra svetoznámeho a múdreho vedca, je pripravená bojovať s nástrahami života počas svojich dobrodružných výprav. Na svojich cestách kráča v šľapajách otca, ktorý taktiež hľadal najvzácnejšie artefakty mýtických civilizácií.

Moby - Evening Rain

Aj menej úspešná komiksovka Daredevil (Ben Affleck) obsahuje popri najznámejších skladbách od skupiny Evanescence aj pieseň speváka nášho článku. Okrem spomínaných umelcov vytvorili soundtracky aj iní interpreti, ako Nickelback, The Calling, Seether a Hoobastank. Popri tak silnej hudobnej zložke v rockovom podaní je fakt na škodu, že film nedisponoval väčšou kvalitou.

Moby - Memory Gospel

Športová dráma Ali (Will Smith) rozpráva životný príbeh kontroverzného boxera Muhammad Aliho. Smith bol dokonca za rolu zbožňovanej i zatracovanej svetovej osobnosti nominovaný na Oscara. A ani v tomto počine nechýba neortodoxný Moby.

Moby - First Cool Hive

Zrejme aj autori kultového filmu Scream (známejší pod slovenským názvom Vreskot) obľubujú hviezdu nášho výberu. Mysteriózny horor z roku 1996 patrí dodnes k najznámejším snímkam svojho žánru. Veď kto by nepoznal vraždiaceho maniaka v maske? Avšak, poznáte túto pesničku?

Bonus:

Podľa internetovej stránky sa Mobyho skladby vyskytli vo vyše 200 počinoch (filmy, seriály, dokumenty, atď.) Za zmienku ešte stoja snímky, ako Any Given Sunday (Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx), Behind Enemy Lines (Owen Wilson, Gene Hackman) a American Outlaws (Colin Farrell, Scott Caan, Ali Larter). Ďalej sa opakovane objavili najznámejšie i menej obohrané piesne vo veľkom počte seriálov i častí, napríklad v Smallville, CSI: NY, Cold Case, Gossip Girl, The X Files, Charmed a Stranger Things.

Nakoniec sme sa spoločnými silami dopracovali až k nekončiacemu záveru tohto článku. Okrem toho, že ste spoznali kultovú a netradičnú osobnosť hudobnej scény, tak ste možno aj opätovne objavili skvostné a dávno zabudnuté snímky. Mnohé z nich patria k najlepším vo svojom žánri, iné filmy zas potešia divákov svojou ľahkosťou, masovosťou a nostalgickými spomienkami. Privítali by ste viac podobných článkov? Páči sa vám takáto muzika? Podeľte sa s nami o vaše názory v diskusii nižšie.