Režisér Planéty opíc sa s Warnerom nekašle. Scenár Bena Afflecka pre Batmana maže a píše sa nanovo tak, aby to vyhovovalo jemu

Nepotvrdené informácie o prepisovaní scenára k novej sólovke netopierieho muža sa internetom šírili už dlhší čas. Režisér pripravovanej snímky Matt Reeves až teraz oficiálne potvrdil, že pôvodný príbeh už v jeho plánoch nefiguruje. Namiesto toho sa tvorcovia pustili do práce od začiatku a dočkať sa teda máme úplne nového scenára. Režisér to potvrdil ako hosť MTV podcastu, keď sa ho Josh Horowitz spýtal, či je pôvodný scenár od Bena Afflecka a Geoffa Johnsa ešte v hre. „Nie. Je to nový príbeh. Začíname odznova. Sám som z toho nadšený, myslím, že to bude skvelé.“

Reeves si teda po nahradení Afflecka na režisérskej stoličke pripravuje pôdu aj po scenáristickej stránke a vyerá to tak, že by mohol mať nad projektom veľkú časť kreatívnej kontroly, čo je pri tvorcovi jeho talentu veľké pozitívum (po výbornom Dawn of the Planet of the Apes a výborne vyzerajúcom pokračovaní - War for the Planet of the Apes - ktoré premiéruje už tento víkend, je dôvera v Reevesove schopnosti značne vysoká). Pred tým, ako sa projektu ujal, sme o príbehu vedeli len to, že záporákom bude vo filmoch doteraz nepoužitý Deathstroke. A hoci je možné, ba až pravdepodobné, že Slade Wilson sa v snímke objaví, nebuďte prekvapení, ak sa Reeves a jeho tím pustia úplne odlišným smerom a príbeh sa bude točiť okolo iného z Batmanových nepriateľov. Čo si o Reevesových zámeroch myslíte vy? Neváhajte sa o svoje názory podeliť v diskusii.