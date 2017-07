Sexy krásky Alexandra Daddario a Kate Upton si idú v provokatívnom traileri bláznivej komédie po krku. Ktorá z nich zbalí vysnívaného muža?

Kate (Alexandra Daddario) a Meg (Kate Upton) sú skvelé kamarátky, ktorým sa ale v posledných dňoch príliš nedarí. Po tom, čo sú obe vyrazené z práce sa rozhodnú trochu vypnúť a vyrazia na slnečnú Floridu. Prvý problém nastane, keď je ich lietadlo presmerované na inú trasu, kvôli nebezpečenstvu hurikánu. Ale horšie je, že sa medzi nimi objaví príťažlivý mladý muž (Matt Barr). A toho chce dostať každá z nich. Z priateliek sa stávajú neúprosné rivalky.

Komédiu The Layover nakrútil William H. Macy, ktorý je skôr známejší ako herec. Scenár napísali David Hornsby (New Girl) a Lance Krall (It's Always Sunny in Philadelphia). Z ďalších hercov sa objavia Kal Penn, Molly Shannon, Matt Jones, Rob Corddry, Carrie Genzel či Michael Benyaer. Námet originalitou práve nehýri a evidentne nás čaká úplne štandardná komédia. Ale minimálne kvôli neuveriteľne sexy Alexandre a Kate by sme si The Layover rozhodne pozreli. Americká premiéra je stanovená na 3. augusta 2017.