Najočakávanejšie seriály roku 2017 a 2018 už o pár dní odhalia svoju budúcnosť. Na aké skvelé trailery a informácie sa môžeme tešiť?

Už příští týden proběhne další ročník Comic-Conu v San Diegu. Ten probíhá každoročně už od roku 1970, kdy ještě fungoval pod názvem Golden State Comic Book Convention a jedná se o největší akci svého druhu na světě. Původně šlo o setkání fanoušků komiksů a všeho spojovaného s fantasy a sci-fi, které se však za dlouhá léta rozrostlo na multižánrovou akci s širokým rozsahem, na níž jsou představovány i horory, anime nebo videohry a spoustu dalšího. Eventu se účastní řada známých osobností, včetně herců, režisérů, producentů, ale i spisovatelů a každoročně přináší vlnu vzrušující diskuse a novinek.

V příštím týdnu se od středy do neděle v jednotlivých panelech představí ta největší (i ta menší) studia, která divákům představí své chystané projekty, premiéru si odbyde várka trailerů a těšit se můžeme určitě i na nějaká ta překvapení a vtipná vystoupení, která budou kolovat internetem. Jako každý rok, i letos závidíme nadšencům, kteří se Comic Conu zůčastní, ale na druhou stranu jsme rádi, že nemusíme stát neskutečně dlouhé fronty, z nichž ta nejdelší vždy stojí před pověstnou halou H, v níž jsou ty nejdůležitější panely. A protože nás toho letos čeká opravdu hodně, rozhodli jsme se pro vás připravit dva články o filmech a seriálech, které budou mít na letošním Comic-Conu své panely. Začneme seriály, které rok od roku posilují a tvoří stále větší a větší část programu této akce.

STŘEDA

Úvodní večer začne speciálním programem, který bude probíhat od 6 do 10 hodin večer. Během čtyř hodin, které tradičně patří Warner Bros. Television se bude promítat pilotní díl seriálu Deception, který se má točit kolem iluzionisty a jeho skrytých tajemstvích. Představeny budou v časovém rámci také seriály Krypton a Black Lightning. Krypton se bude odehrávat na planetě, z níž pochází Superman, děj bude zasazen 200 let před událostmi snímku Man of Steel a hlavní hrdinou bude Supermanův pradědeček. Black Lightning bude o stejnojmenném charakteru od DC Comics (mimochodem jednom z prvních afroamerických superhrdinů od DC), který se po 9 letech běžného života musí vrátit zpět na dráhu hrdiny kvůli vzůrstající kriminalitě v jeho městě. Středeční večer uzavře promítání Teen Titans Go!.

ČTVRTEK

ABC

Před začátkem vysílání velmi očekávaného počinu Marvel's Inhumans budou moci návštěvníci Comic-Conu vidět několik záběrů dopředu. Zvědavým otázkám bude přístupný výkonný producent Jeph Loeb a i když to není potvrzené, je velmi pravděpodobné, že na místě bude i základní herecká sestava. Mimo to bychom se měli dozvědět něco více k chystané premiéře prvních dvou dílů v síti IMAX.

CARTOON NETWORK

Pokud jste fanoušky Lego movie, možná budete potěšeni faktem, že jedna z postav, konkrétně Unikitty dostane svůj vlastní animovaný seriál. Ponese název Unikitty! a točit se bude, jak jinak, než kolem tohoto jednorožce, který vládne šťastnému království a snaží se, aby do něj nikdo nepřinesl nic zlého. Producenti a dabéři postav nabídnou návštěvníkům panelu první náhled na chystaný seriál. Dále bud Cartoon Network promítat novou epizodu jejich animáku Justice League Action, který se točí kolem Batmana, Supermana a Wonder Woman, kteří bojují proti různorodým záporákům.

FOX

Nová akční komedie Foxu s názvem Ghosted vypadá skutečně dobře a není tedy divu, že se o ní něco doslechneme i na nadcházejícím Comic-Conu. Seriál bude vyprávět o dvojici detektivů, kteří jsou sami sobě vzájemným opakem. Jeden je cynický skeptik a druhý optimista, který věří, že všechno klapne. O novinkách k seriálu budou hovořit jeho dva výkonní producenti. Na své si přijdou i fanoušci hororů. Ohledně druhé řadu seriálu The Exorcist si přijdou s diváky popvídat herci a výkonný producent, přičemž mají zaznít bližší informace k ději druhé řady.

FREEFORM

Na otázku co by se dělo, kdyby bylo možné vložit vědomí do vzpomínek mrtvé osoby, aby šel zjistit původ její smrt, odpovídá seriál Stitchers. Hlavním hrdinou je nadmíru inteligentní student Kirsten Clark, který pracuje pro vládu a ze vzpomínek mrtvých rekonstruuje vraždy. O tomto příjemném seriálu a jeho pozadí na panelu Freeformu pohovří samotní herci. Dále bude tato stanice pořádat setkání s fanoušky seriálu Shadowhunters, který má své fanušky, ale kritiky je zadupáván. Zúčastní se velká část hereckého ansámblu a dozvíme se nové informace o třetí sérii.

FX

Fanoušci podařeného postapokalyptického The Strain by si měli čtvrtek zaškrtnout v kalendáři. Přítomní se totiž dočkají nových záběrů z blížící se finální série, která rozhodne o osudu lidstva. O thrilleru podle knihy od Guillerma del Tora a Chucka Hogana si budou návštěvnící moci popovídat s herci a výkonnými producenty seriálu. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit i na Noaha Hawleyho a jeho seriálu Legion podle komiksu od Marvelu, který vypráví o mutantovi s rozštěpenou osobností. Potvrzeny jsou nové záběry a během diskusního panelu se snad na povrch dostanou i další informace o chystané druhé sérii.

NETFLIX

Streamovací síť na svém panelu uvede prostřednictvím svých producentů první díl třetí série jejich originálního seriálu Voltron: Legendary Defender. Nejzajímavější bude jejich večerní diskusní panel týkající Castelvanie, na němž bude přítomen showrunner Adi Shankar a podle oficiální tiskové zprávy Comic-Conu se návětšvníci mohou těšit i na podrobnější informace o ději od scénáristy Warrena Ellise.

SYFY

Na panelu této stanice dojde k setkání legendární sestavy Battlestar Galacticy. Herci budou hovořit o zlomových a dosud diskutovaných okamžicích seriálu a sraz po více než deseti letech si zřejmě nechá ujít mnoho fanoušků. Kromě toho bude později k dispozici i projekce prvních ukázek k další sérii Van Helsinga. Dočkáme se pravděpodobně i nových informací ohledně čtvrté řady Z Nation a třetí řady seriálu Dark Matter. Na samotný závěr se mohou těšit fanoušci 12 Monkeys, seriálu o cestování v čase. Mluvit se bude zejména o nadcházející, poslední sérii a dle oficiálního programu nás krom nových informací čekají i překvapení.

TBS

Výkonní producenti, tvůrci a scénáristé nadcházejících animovaných komediálních počinů této sítě postupně odprezentují nové ukázky a prozradí novinky ohledně jejich chystaných projektů. První přijde na řadu American Dad!, následovat bude Tierra Chula Resident Hotel in Tarantula a na závěr se dozvíme něco více o animovaném seriálu Final Space, který dorazí v roce 2018. Půjde o mezigalaktickou kosmickou ságu o kosmonautovi jménem Gary a jeho kamarádovi Mooncakeovi, který dokáže ničit planety. Součástí programu bude i představení seriálu o rodině, která dospívá, aniž by zestárla z dílny J. G. Quintela (Regular Show).

ZBYTEK PROGRAMU

Více se dozvíme například o netradičním sci-fi seriálu ze středního východu se jménem Medinah od tvůrcu Saw, Piranha nebo Friday the 13th. Na Comic-Conu bude také probíhat oslava 30. výročí seriálu Star Trek: The Next Generation. Při té příležitosti představí producenti Rod Roddenberry a Trevor Roth poprvé exkluzivní informace a možná i záběry z chystaného animáku Rod & Barry. Přítomen bude i panel seriálu Colony, v rámci něhož budou fanouškové moci diskutovat s herci o nečekaném konci druhé série a příběhu té další. Na své si přijdou i fanoušci hororu, nové informace by měly být uvolněny o druhé sérii Stan Against Evil.

PÁTEK

CBS

Největší pozornost zcela jistě přitáhne panel seriálu The Big Bang Theory. Show, která má stále početnou fanouškovskou základnu a dokáže pobavit i po deseti sériích plných humoru ze života party potrhlých vědců, oslaví své výročí a nabídne speciální videoprezentaci, jejíž obsah nám zatím není znám. Každopádně, 11. série dorazí už v září (september) a možná se od přítomných hvězd seriálu dozvíme, co by nás v ní mohlo čekat.

AMC

Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan a další se objeví v panelu pro The Walking Dead. Seriál už rozhodně není tím, čím býval, přesto má však stále pevnou fanouškovskou základnu, a tak jistě mnozí oceníte nové informace ohledně 8. série, které nás dle oficiálního programu neminou. Pokud vás přestalo bavit Walking Dead, možná jste dali šanci spin-offu Fear the Walking Dead. O něm přijde pohovořit jeho showrunner Dave Erickson a výkonní producenti Robert Kirkman, Gale Anne Hurd a Dave Alpert. Tématem číslo jedna bude, jak se bude seriál vyvíjet do budoucna, zejména pak v druhé polovine sezóny, která odstartuje už v září (september).

THE CW

Po finále třetí řady iZombie se naskýtá řada palčivých otázek, na jejichž zodpovězení si pravděpodobně ještě počkáme. Napovědět by však mohla chystaná videoprezentace pro návštěvníky tohoto panelu. Videoprezentace se odehraje i na panelu seriálu The 100, který vypráví o výpravně zpět na planetu Zemi, která po katastrofě téměř celá vyhynula. Více se dozvíme o nadcházející páté sérii.

ADULT SWIM

Zajímavý bude zejména panel seriálu The Jellies!, na němž se mimo jiné objeví i tvůrci seriálu včetně rapera Tylera, The Creatora nebo Lionel Boyce, který s ním spolupracoval na šílené show Loiter Squad. Ti nám představí svůj animovaný seriál, který se dočká premiéry ještě letos. Spoustu z vás jistě bude zajímat i panel skvělého seriálu Rick and Morty. S blížící se premiérou třetí řady tvůrci nabídnou návštěvníkům bližší pohled do jejího zákulisí. Mimo jiné také bude San Diegem projíždět speciálni Rickmobil. Adult Swim představí také panel se seriálem Robot Chicken. Mluvit se bude o další sérii a účastníkům bude promítnut speciál s názvem Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who's Walking !. Chybet nebude ani panel seriálu Mike Tyson Mysteries, který se dočká třetí série a o němž přijde osobně pohovořit Mike Tyson, Rachel Ramras a producent Hugh Davidson.

NETFLIX

American Greetings (Care Bears) a Stoopid Buddy Stoodios (Robot Chicken) spojili síly s Netflixem, aby divákovi přinesli vysokooktanovou jízdu v animovaném seriálu Buddy Thunderstruck. Nové informace o této interaktivní adventuře, v níž se bude moci sám divák rozhodovat, kudy se bude děj ubírat dále, přinesou sami tvůrci. Hodně zajímavého jistě přinese i panel seriálu Marvel's The Defenders. Jak jistě víte, v něm se objeví čtyři kultovní superhrdinové Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage a Iron Fist. Na místě bude Jeph Loeb a další překvapiví hosté.

HBO

Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Conleth Hill (Varys), Sophie Turner (Sansa Stark) a Isaac Hempstead Wright (Bran Stark). To jsou jména herců, kteří se na letošním Comic-Conu objeví na panelu vyhledávaného a epického seriálu Game of Thrones. Sedmá série začíná už brzy, a tak se snad dozvíme nové informace z diskuse vedené s početnou hereckou enklávou.

FOX

20th Century Fox Television ve spolupráci s Marvel Television natočili seriál The Gifted. Ten se točí kolem běžného páru, kterému se však narodí dítě s mutantskými schopnostmi. Kvůli tomu jsou nuceni uprchnout před vlastní vládou na území kontrolované mutanty. Spolu s režisérem Bryanem Singerem se účastnící budou moci poprvé podívat, jak bude seriál vypadat.

ZBYTEK PROGRAMU

V dalších částech programu se přestaví například i Katheryn Winnick (Lagertha), Gustaf Skarsgåd (Floki), Alexander Ludwig (Bjorn) a Alex Høgh Andersen (Ivar) ze seriálu Vikingové a nabídnou nám exkluzivní pohled na další sérii. Na místě se také bude exkluzivně promítat druhá epizoda superhrdinského seriálu The Tick od Amazonu.

SOBOTA

FOX

Milovaní Simposonovi jsou s námi už 29. sérii. O jejich budoucnosti přijde pohovořit tvůrce Matt Groening a výkonní producenti Al Jean a Matt Selman. Těšit se dle programu můžete i na nové klipy a několikerá tajemství. Tak jsme zvědaví, co vyjde na povrch a kdy vlastně seriál skončí. Svůj panel bude mít i Family Guy a American Dad!. Oba seriály čeká další série a fandové se mohou těšit na zbrusu nové informace. Řada zajímavosti zřejmě vzejde i z panelu seriálu Lucifer. Fanoušky jistě zajímá, co se bude dít dále po dramatickém finále série. Odpověď možná nabídnou výkonní producenti Joe Henderson (White Collar) a Ildy Modrovich (CSI: Miami), kteří budou na místě diskutovat. Ti, kteří sledují seriál Gotham jistě budou nadšeni i jeho účastí. Ve speciální videoprezentaci se bude hovořit o hrozbě, kterou představuje Ra's al Ghul nebo o otázce Penguinova vzestupu. Pravděpodobně se také dozvíme, na jaké nové záporáky se můžeme těšit.

CBS

Kdyby vám zbývalo jen 186 dní života, jak byste s nimi naložili? Jak daleko byste zašli, abyste zachránili svět? Nejnovější seriál stanice CBS s názvem Salvation vypadá zajímavě a vypráví o studentovi univerzity, který zjistí, že se k Zemi řítí asteroid, který ji do půl roku zcela zničí. Od herců se návštěvníkům dostane exkluzivního prvního pohledu na seriál. Pokud jste fanoušky seriálu The originals, určitě si také přijdete na své. Ohledně páté řady se budou výkonní producenti bavit s návštěvníky a proběhne i videoprezentace, tak doufáme, že nějaké info prosákne i k nám. Zapomenout nesmíme ani na panel Star Trek: Discovery, seriálu, který běží už dlouhá léta a stále má silnou fanouškovskou základnu. Na místě budou herc seriálu a hovořit se bude o nadcházející sérii, která představí vizuálně změněné lodě a klingony.

NETFLIX

Streamovací síť nabídne panel, který bude jedním z největších lákadel letošního Comic-Conu. Vůbec poprvé se zde totiž objeví seriál Stranger Things a námi milovaní hrdinové tohoto popkulturního fenoménu. Představeny budou zcela nové a dosud neviděné záběry z nadcházející druhé série, která bude vyprávět o návratu Willa do běžného světa, který však pro něj už tak úplně běžným nebude. Tvůrci i herci budou dále s diváky diskutovat a vyprávět zákulisní příběhy z natáčení.

HBO

Počítat je třeba také s dalším překvapením loňského roku, a tím je Westworld. Na jeho druhou sérii pravděpodobně čeká každý větší seriálový fanoušek dnem i nocí a my doufáme, že na panelu v Comic-Conu padnou nějaké důležité nové informace. Na místě bude velká část hereckého ansámblu včetně tvůrců.

THE CW

Naději dáváme i seriálu Black Lightning, který bude vyprávět o muži, který uvnitř bojuje sám se sebou. Kdysi totiž byl superhrdinou, který chránil své město od nebezpečí, ale tato dobrodružství mu ničila rodinný život. Všeho tedy nechal a stal se příkladným manželem a otcem. Jenže po několika letech se ve městě začíná rozmáhat kriminalita a hlavní hrdina si musí vybrat. Na panelu v Comic-Conu nás k seriálu čeká podrobnější info a videoprezentace. Na to sámé se můžeme těšit v případě oblíbeného seriálu The Flash. Po dramatickém konci předchozí nás čeká další a na diskusním panelu zřejmě padnou zajímavé novinky.

NEDĚLE

Pokud vás seriál Supernatural neomrzel ani po 12 sériích, pak vás zřejmě zajímá, co nového se dozvíme o té třinácté. To samozřejmě dopředu tušit nemůžeme, ale program slibuje exkluzivní ukázky a několik překvapení. V neděli bude mít svůj panel i chystaný seriál Mr. Mercedes od krále hororu Stephena Kinga. Ten vypráví o vrahovi, který napíše dopis již vysloužilému detektivovi, kterého tak přiměje k návratu do služby a snaze zabránit velikému krveprolití.