Proč vlastní práva na X-Meny, Fantastickou čtyřku nebo záporáky ze Spider-Mana různá studia? Budou někdy součástí MCU?

Marvel v posledních letech uchopil a stále drží otěže prosperity. Jeho filmové univerzum patří mezi nejvýdělečnější kinematografické projekty a těší se zástupům fanoušků a obecné pozornosti filmového světa. Dnes je tedy těžko představitelné, že tato pohádka měla v 80. letech úplně jinou podobu. Tehdy totiž komiksový gigant zažíval období těžkých ztrát a z finanční krize si musel pomáhat rozprodejem svého vlastnictví, zejména tedy filmových práv. Práva na některé z jeho postav tak nakoupila různá konkurenční studia. Toto období však naštěstí netrvalo věčně, Marvel se zvedl na vlastní nohy a poté, co značku odkoupilo Disney, začala snaha odkoupit prodané superhrdiny a přivést je zpátky domů. Ne se všemi se to však skutečně podařilo a spousta z vás v tom jistě stále má zmátek. Pojďme si to tedy utřídit.

X-Men

Začněme tím nejvíce průhledným. Práva na X-Meny vlastní téměř kompletně 20th Century Fox a my mu vděčíme za 17 let skvělých filmů. Zajímavým faktem je navíc to, že Fox ještě ke všemu vlastní právo na užití výrazu „mutant“, takže si scénáristi MCU musí dávat pozor na jazyk. A i když jsme říkali, že to s X-Meny není tak komplikované, jeden problém tu je. Tím je Magnetovo potomstvo. Fanoušci komiksů jistě vědí, že Scarlet Witch a Quicksilver jsou jeho děti, jenže oba se objevují v MCU. Zvláštní smluvní mezery totiž zachovávají Marvelu práva na každou postavu, která zastává důležitý post v superhrdinském týmu. V Avengers patří Scarlet a Quicksilver k důležitým postavám, a tak se mohli objevit v Captain America: The Winter Solider a Avengers: Age of Ultron. Nicméně, nemožnost použít výraz „mutant“ přiměla Feiga a spol. vymyslet experiment Hydra.

Fantastic Four

Když v roce 2005 přicházeli do kin Reed Richards, Ben Grimm a sourozenci Stormovi, Fox předpokládatl, že půjde o další velký superhrdinský úspěch. Nakonec z toho však sešlo, diváci odcházeli v rozpacích a kritici cupovali, jak jen mohli. Další díl z roku 2007 byl jen pokračováním zklamání, avšak nic nás nemohlo překvapit na nejnovější díl z roku 2015, který tyto hrdiny úplně zadupal do země. Ani to však nepřimělo Fox, aby se dohodl s Disney. Tak jako tak, v roce 2020 dost možná připadnou díky smluvním podmínkám práva opět Marvelu, což by mohlo vyústit v připojení Fantastické čtyřky k MCU. Podmínkou totiž je, že pokud studio v průběhu pěti let nenatočí film z univerza Fantastic Four, práva jdou zpět Marvelu.

Spider-Man

Asi jste všichni dobře obeznámeni se zmatenou situací, kdy se v průběhu několika málo let vystřídali na stříbrných plátnech hned tři Spider-Mani. Ten Raimiho z let 2002-2007, Amazing Spider-Man z let 2012-2014 a samozřejmě Spider-Man Toma Hollanda z MCU. Návrat Spideyho pod křídla Marvelu byl vyjednáván se Sony poté, co jejich Amazing Spider-Man nedosáhl očekávaných příjmů. Nakonec vše dopadlo tak, že Spideyho stále vlastní Sony a práva na tuto postavu propůjčuje Marvelu. Nicméně, Sony vlastní práva i k záporákům, a tak se můžeme těšit na Rkového Venoma, ve kterém by se měl objevit i Carnage.

Ghost Rider, Man-Thing, Namor

S planoucím motorkářem je to poměrně jednoduché. Po neúspěchu Ghost Rider: Spirit of Vengeance předali původní vlastníci Sony a Columbia Marvelu práva zpět. Od té doby jsme zatím viděli jen debut této postavy ve čtvrté sérii seriálu Agents of S.H.I.E.L.D., každopádně zatím neexistuje žádný náznak toho, že by měla tato postava dostat vlastní sólo film. Co se týče Man-Thinga, jeho práva získala v roce 2004 společnost Lionsgate spolu s postavami Punishera, Iron Fista a Black Widow. Příběh tohoto bažinatého tvora byl přetvořen v roce 2005 a byla to naprostá katastrofa. Daredevil, Blade, Ghost Rider a Punisher se v roce 2013 vrátili pod křídla Marvelu, o osdudu Man-Thinga však nejsou žádné informace, je tedy dost možné, že práva na něj stále vlastní Lionsgate. Pojďme však k postavě Namora, jednomu z nejstarších marvelovských superhrdinů a jejich verzi Aquamana. Její práva momentálně drží v rukou studio Universal a zřejmě s nimi nic nebude podnikat, dokud z povědomí nevyprchá aktuální Aquaman s Jasonem Momou.

Hulk

Hulk je jedna z nejznámějších postav Marvelu, přesto ani k ní nemá úplně plná práva. Od roku 2003 jsme tu už měli tři Hulky v rolích Erica Bana, Edwarda Nortona a Marka Ruffala, přičemž ne vždy to byl úplně světový úspěch. A pokud se ptáte, proč ještě nedostal Ruffalo vlastní sólo jako postava začleněná do MCU, odpověď je prostá. Disney je smluvně zavázána Universalu, že se to prostě nestane. Hulk může figurovat v týmovkách, ale jeho sólo ve vlastním filmu je zapovězeno.

Avengers

Postavy jako Iron Man, Captain America nebo Thor jsou členové Avengers a mají vlastní sólové filmy, a tak by se mohlo zdát, že nemůžou patřit nikomu jinému, než Marvelu, potažmo Disney. Jenže ne vždy tomu tak bylo. Iron Man původně patřil New Line Cinema a byl jedním z prvních, které Marvel odkoupil zpátky, aby opět nakopl své univerzum. Thor a Captain America zase patřili studiu Lionsgate. S postupem času však Marvel skupuje všechny zpátky, a tak možná třeba do budoucna uvidíme velkofilm s X-Meny, Avengery a Fantastickou čtyřkou. A nebo také ne.

Marvel tak i dlouhá léta po svém krizovém období doplácí na rozprodej svých hrdinů. Kvůli tomuto faktu je možné, že možná nikdy neuvidíme určité hrdiny z jeho univerza pohromadě v jednom filmu a nebo to bude přinejlepším trvat ještě pár let. Jaké jsou vaše tipy?