Režisér Valkýry a X-Men pripraví film o skupine Queen. Freddieho Mercuryho stvárni hviezda seriálu Mr. Robot

Britská kapela Queen predsa len nakoniec získa životopisné spracovanie. Jedna z najvýznamnejších rockových skupín minulého storočia sa preslávila hitmi, ako “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” a “We Are the Champions”. Na ich čele stál charizmatický a talentovaný frontman Freddie Mercury, ktorý obohatil jednotlivé piesne nielen svojim zázračným a nezabudnuteľným hlasom, ale najmä zmysluplnými textami s výstižnými myšlienkami. Avšak, spevácka legenda nás predčasne opustila kvôli komplikáciám choroby AIDS. Už v minulosti vznikali pokusy o vytvorenie filmu. Napríklad Sacha Baron Cohen (Borat, The Dictator, Brüno) veľmi túžil stvárniť Freddieho, ale kvôli rozporu medzi hercom a žijúcimi členmi nedošlo k natočeniu životopisnej snímky. O novinkách sme vás informovali aj v tomto článku. Avšak, tentokrát už máme všetko čierne na bielom.

Skupina Queen nakoniec predsa len potešila svojich divákov príspevkom na ich oficiálnej stránke. Film, ktorý ponesie názov po jednej z najlepších skladieb - Bohemian Rhapsody, pripraví skúsený režisér Bryan Singer (Valkyrie, Superman Returns, X-Men). Legendárneho Freddieho Mercuryho oživí Rami Malek, ktorého poznáme napríklad z televízneho seriálu Mr. Robot. Kapelníci Brian May a Roger Taylor budú spolupracovať na filme ako výkonní producenti. Zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie ohľadom samotného príbehu. Avšak, mali by sme vidieť chvíle založenia samotnej kapely a taktiež aj dôležitý koncert Live Aid v roku 1985, ktorý bude kľúčovou súčasťou počinu.

Singer je veľmi dobrý režisér, ktorý je schopný pripraviť chutnú lahôdku. Veď už pripravil zopár nadpriemerných filmov. Malek je síce veľmi talentovaný herec, ale je pomerne ťažké predstaviť si ho v role nespútaného a živelného rebela Freddieho. Tá by sa viac hodila Cohenovi. Ale sám by som sa obával, aké zverstvá by vyviedol pred kamerou. Mám pocit, ako keby sa filmári nemohli trafiť s výberom hlavnej hviezdy do neutrálneho stredu. Ktorý herec je podľa vás vhodnejší? Dúfajme, že producenti odhalia skutočnú osobnosť nespútanej ikony. Alebo uvidíme iba slabšiu verziu reality? Zaspomínajte si s nami na túto známu skladbu.