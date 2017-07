Neill Blomkamp by chtěl natočit pokračování Elysia. Má takový projekt nějakou šanci?

Režisér Neill Blomkamp, který se na scéně objevil po úspěchu skvělého District 9, projevil zájem o návrat do světa Elysia. Tento film s Mattem Damonem zprvu vyvolával velká očekávání, jeho reálná podoba však většinu diváků a kritiků zklamala. Nejde vůbec o špatný film, ale má spoustu problémů, o nichž už sám režisér dříve hovořil. Momentálně se Blomkamp věnuje svému projektu Oats Studios, v jehož rámci vydává krátké, dvacetiminutové, snímky. Podle ohlasů publika a kritiky je pak možné, že z těchto krátkých filmů natočí celovečerní snímky. Na toto téma s ním hovořil magazín ScreenRant, pro nějž se rozhovořil i o možném natáčení dalšího Elysia:

„Elysium je film, o kterém vím, že jsem ho mohl natočit lépe. Myslím, že kdybych si s tím pohrál jinak a zachoval všechny tématické prvky, které jsem chtěl, mohlo vzniknout něco dobře promyšleného. Myšlenka Elysia mě pořád baví. Nápad s oddělenou společností a vesmírnou kolonií bohatých je neuvěřitelně přitažlivý a já bych se k tomu rád vrátil a vytvořil další film ze světa Elysia, protože je to přesvědčivé téma. Myslím, že jsem schopný odvést lepší práci s tématy a motivací postav. Myslím, že to dokážu lépe.“

Alternativní, vylepšená verze Elysia je dost možná něco, co chce Blomkamp vytěžit ze svého projektu Oats. Je však velmi nepravděpodobné, že jeho nadšení bude sdílet i společnost TriStar, pro níž nebylo Elysium žádným trhákem a pokračování by tak nejspíše zelenou nedostalo. Fandili byste dalšímu Elysiu a zvládl by ho podle vás Blomkamp natočit lépe?