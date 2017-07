Martin Scorsese opäť spája sily s Leonardom DiCapriom. Sfilmuje šokujúci skutočný príbeh o sériových vraždách amerických indiánov

Martin Scorsese je momentálne pripravený naplno sa vrhnúť na nakrúcanie dlho odkladanej gangsterky The Irishman (s Robertom De Nirom, Alom Pacinom a Joeom Pescim). Prvá klapka by mala padnúť už budúci mesiac. My však vieme, že Scorsese má v hľadáčiku ďalší projekt s názvom Killers of the Flower Moon. Príbeh vychádza zo skutočných udalostí a knihy Davida Granna Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Odohráva sa v 20. rokoch 20 storočia a popisuje sériové vraždy amerických indiánov z kmeňa Osage. Išlo o jeden z prvých prípadov vraždy, na ktorom pracovala FBI.

Scorsese dúfa, že sa bude môcť pustiť do natáčania na jar budúceho roka (hneď ako dokončí Irishmana). Do hlavnej úlohy by rád obsadil svojho obľúbeného Leonarda DiCapria. Všetky tieto odhady sa zdajú byť trochu optimistické, obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že Scorsese je tvorca, ktorý si na svojich snímkach dáva záležať a pracuje na nich pokojne aj rok po ukončení nakrúcania. Martin Scorsese má pritom v pláne ešte jeden zaujímavý projekt - opäť o desivých vraždách a opäť s Leonardom DiCapriom. Všetky tieto snímky však pôsobia veľmi lákavo, dúfajme teda, že sa ich Scorsesemu podarí nakrútiť bez zbytočných komplikácií.