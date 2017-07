Nevieš, čo robiť v lete s nadbytočným časom? Píš pre Filmkult a staň sa aj ty členom aktuálneho a bohatého filmového webu

Filmkult rastie každým mesiacom. Usilovne pracujeme na tom, aby sme sa stále posúvali a zlepšovali komunikáciu medzi nami a čitateľmi. Veľmi rýchlo sme zapracovali aj poznámky a návrhy z nedávneho feedbacku (ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie ankety) a aj naďalej pre vás pripravujeme zaujímavé novinky nielen ohľadom nášho webu. Ešte predtým je tu však leto a mnohí z nás potrebujú vypnúť, doplniť baterky a na nejaký ten čas vypustiť filmy z hlavy. Aj preto sme sa rozhodli, že dáme šancu niekoľkým z vás posilniť naše rady a stať sa súčasťou Filmkultu.



Hľadáme najmä ľudí orientujúcich sa vo filmovom a seriálovom svete, ktorí Filmkultu venujú aspoň 5 hodín týždenne a pomôžu nám prinášať kvalitný a zaujímavý obsah vo forme noviniek čo najrýchlejšie. Aktualita je pre nás dôležitá, no nie vždy má niekto čas na spracovanie nového obsahu. Nás však vždy mrzí, keď o niektorých novinkách z Hollywoodu viete neskôr ako hodinu od ich uverejnenia. Ak chcete byť jedným z nás a jedným z tých, ktorí sú oceňovaní práve vďaka aktuálnosti nášho webu a taktiež máte záujem o to, aby vaše články čítali tisíce ľudí, napíšte mi na mail fanboy@refresher.sk, kde sa dohodneme na všetkom potrebnom. Nehľadáme dlhodobých redaktorov na plný úväzok ani redaktorov so záujmom o písanie dlhých autorských článkov. Samozrejme, nebránime sa ani takým záujemcom, no neberte to ako požiadavku. Skôr nám ide o krátke správy a spracovanie noviniek, a to čo najrýchlejšie.





Nebudeme vás ale klamať a zavádzať. Nejde o pozície pre fulltime zamestnancov ani brigádnikov. Neočakávame od vás, že budete robiť 2 hodiny denne. Bude nám stačiť 1 krátky článok denne, no nemôžeme vám sľúbiť žiadnu odmenu. Určite vás nevyhodíme, no pokiaľ budete chcieť sami po letnej pauzičke skončiť, nikto sa na vás škaredo pozerať nebude. Keďže však neponúkame finančnú odmenu (aspoň zatiaľ nie), otázkou je, čo tým vlastne získate. Jednak sa stanete členom úžasného a priateľského kolektívu, nadobudnete nové skúsenosti a schopnosti, pomôžeme vám so štylistikou, gramatikou a slovenčinou celkovo. Spolu s nami nazriete hlbšie do sveta filmov a seriálov a taktiež zistíte, ako funguje redakcia filmového magazínu, ktorý vám denne prináša priemerne 10 článkov, či už sú medzi nimi autorské počiny alebo krátke novinky. A ktovie, možno sa uchytíte a časom si aj slušne privyrobíte. Nakoniec, neboli by ste prví ani poslední. Sem-tam sa ešte objavia aj pozvánky na vybrané predpremiéry a premiéry očakávaných filmov, ktorými sa vám radi odvďačíme.



Čo však od vás vyžadujeme už teraz? Mali by ste ovládať gramatiku, syntax a angličtinu na slušnej úrovni, no a nepohrdneme ani nejakými tými skúsenosťami s písaním článkov. Rozhodne však neposielajte životopis ani motivačný list. Stačí nám váš zápal a prejavené zručnosti. Záujemcovia majú čas ozvať sa do 1. augusta, no čím skôr tak učiníte, tým väčšiu šancu na pripojenie sa k redakcii máte.