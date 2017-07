Čo nás čaká v druhej časti siedmej série Game of Thrones? Názov Stormborn odkazuje na Daenerys, ale trailer ukazuje i čosi viac

Úvodný diel siedmej sezóny už má väčšina skalných fanúšikov za sebou a tí, ktorí sa k nemu kvôli povinnostiam ešte nestihli dostať, to určite čoskoro zmenia. V novej časti sa jednoznačne udalosti pohli dopredu. Ak ste danú časť ešte nevideli, nasledujúci text pochopiteľne nečítajte, pretože bude obsahovať spoilery. Cersei panuje v hlavnom meste, Daenerys pripláva domov, Jon si prejde ťažkým rozhodnutím, Arya vykonáva ďalšiu pomstu a Bran prichádza k The Wall. V úvodnom diele ale uvidíme aj obľúbeného Sandora Clegana a jeho ľudskú tvár, Samwella Tarlyho, odhaľujúceho ložisko dračieho skla či Joraha Mormonta s jeho rozširujúcou sa chorobou a mnohých iných (ku príkladu mini-rolu speváka Eda Sheerana alias vojaka Lannisterov). Čo ale bude nasledovať ďalej?



Druhá časť by sa, ako je už z názvu jasné, mala točiť okolo Daenerys, čomu napovedá aj upútavka, v ktorej Lord Royce v sále Winterfellu tvrdí, že sa Targaryenom nedá veriť. Z toho si môžeme odvodiť, že s ňou sever zvažuje spojiť svoje sily. V King's Landing však na jej hlavu z úst Cersei taktiež nepadajú príliš pozitívne ohlasy. Okrem Daenerys ale seriál možno privíta strateného zlovlka Nymeriu, ktorú si môžete pamätať ešte z prvej série (pohrýzla Joffreyho a Arya ju následne musela pustiť do voľnej prírody aby zlovlk neprišiel o hlavu). Myslíte, že po tak dlhej dobe Nymeriu znova uvidíme, alebo pôjde o úplne iného zlovlka? A čím si podľa vás Malíček tak veľmi rozhneval kráľa severu Jona Snowa? Že by sa Jonovi nepáčilo, ako sa snaží Baelish manipulovať s jeho sestrou?

