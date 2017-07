Sestra Sharon Tate nesúhlasí s tým, aby jej sestru v chystanom Tarantinovom projekte hrala Jennifer Lawrence. Vraj nie je dostatočne krásna

Len nedávno sme vám priniesli informáciu, že novým projektom Quentina Tarantina bude skutočný príbeh o vraždách v rokoch 1968-1969, ktoré spáchali členovia "Rodiny" Charlesa Mansona. Tí brutálne zavraždili šiestich ľudí, medzi nimi aj tehotnú herečku Sharon Tate. A hoci zatiaľ neboli potvrdené žiadne herecké mená, vieme, že Tarantino by rád spolupracoval s Bradom Pittom a Jennifer Lawrence. Nie každý je však z hercov nadšení.

Konkrétne ide o Jennifer Lawrence. Hneď ako vyšlo najavo, že sa Jennifer možno objaví v novej tarantinovke, ozvala sa Debra Tate, sestra Sharon Tate a vyjadrila svoju nespokojnosť s angažovaním herečky. Dôvod? Jennifer podľa nej nie je dostatočne krásna na to, aby zahrala jej sestru.

„Nič proti Jennifer nemám,“ vyjadrila sa Debra. „Lenže nie je dostatočne krásna, aby hrala Sharon. Je hrozné to takto povedať, ale tiež mám svoje nároky.“ Je nespochybniteľné, že Debra Tate má právo vyjadriť sa ku castingu, keďže téma filmu sa jej osobne dotýka. Podľa najnovších informácií sa Tarantino stretol aj s Margot Robbie, aby s ňou túto rolu prediskutoval. Hoci ide stále o dohady, Debra Tate poznamenala, že by do roly Sharon Tate uprednostnila Margot Robbie.

Zaujímavé je, že Jennifer Lawrence možno vôbec nebola oslovená na úlohu Sharon Tate. Či však uvidíme ju, alebo Margot Robbie, prípadne obe, to je zatiaľ vo hviezdach. Podľa posledných správ by sa vo filme mal objaviť aj Tarantinov dlhoročný herecký spolupracovník Samuel L. Jackson. Quentin už údajne dokončil scenár a s produkciou plánuje začať počas leta 2018, premiéra by sa tak mohla uskutočniť niekedy v roku 2019. Film by tak dorazil presne 50 rokov po vraždách Mansonových sfanatizovaných nasledovateľov.