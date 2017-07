Vedec Chris Pine cestuje na čudesnú planétu v lákavom fantasy od Disney. Experiment s novými dimenziami však v prvom traileri skončí fiaskom

Disney konečne predstaví film A Wrinkle in Time s rozpočtom, ktorý si zaslúži (už v minulosti vznikol napríklad nízkonákladový TV film). O réžiu sa postará režisérka Ava DuVernay (Middle of Nowhere, Selma), ktorá kvôli tomuto filmu dokonca odmietla marvelovku Black Panther. Tá ako prvá afroameričanka v pozícii režisérky pripraví snímku s rozpočtom vyšším ako 100 miliónov dolárov. V počine si zahrajú herci, ako Chris Pine, Oprah Winfrey, Gugu Mbatha-Raw, Michael Pena, Zach Galifianakis, Storm Reid, Deric McCabe, Reese Witherspoon a Mindy Kaling.

Snímka bude založená na románe spisovateľky Madleine L'Engle, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1963. Uvidíme príbeh o dievčati, ktoré odletí do kozmu so svojím mladším bratom a kamarátom po momente, kedy ich otec zmizne. Pán Murry, vedec a otec detí, objavil zaujímavú planétu, a tak na ňu poletí novým spôsobom cestovania. Avšak, nevrátil sa späť kvôli akémusi neznámemu dôvodu. Deti sa však nevydajú na vytrvalú púť samy, sprevádzať ich budú neobyčajné bytosti - Mrs. Whatsit, Mrs. Who a Mrs. Which. Nižšie nájdete vizuálne pôsobivý trailer.