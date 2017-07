Prvá časť 7. série Game of Thrones odhalila viac než ste si všimli. S kým sa znova stretol The Hound a aký význam malo cameo Eda Sheerana?

Samozrejme, článok bude plný spoilerov, takže ak ste ešte prvú časť nevideli, ďalej nečítajte

Tak, a máme to tu. Dlhoočakávaná premiéra 7. série Game of Thrones je za nami a ja som si ani neuvedomil, že už sa tak stalo. Posledné týždne ubehli ako voda a my už vieme, že v tých nasledujúcich nás čaká množstvo preliatej krvi, uzatváranie spojenectiev a megalomanských bitiek. A aj keď sa zdá, že sa v úvodnej časti nič významné nestalo, opak je pravdou. Väčšina šachových figúrok sa nám pohla výrazným spôsobom. Daenerys sa vylodila vo Westerose a zaujala miesto pri strategickom stole, nad ktorým kedysi operoval aj Stannis. Hrad Dragonstone prakticky stojí na hore dračieho skla, ktoré je nevyhnutné k boju proti armáde nemŕtvych a White Walkerov. Jon teda bude nepochybne chcieť uzavrieť spojenectvo s Daenerys, ktorej bude jedno, že ju White Walkeri zabijú, ak bude sedieť na tróne v King’s Landing. Už teraz vidím situáciu, ako Jon prosí Tyriona, aby nadutú Daenerys presvedčil, no zdá sa, že jediný, kto hrozbu spoza The Wall berie vážne, je sever. Ak bude chcieť Sever dračie sklo, bude musieť bojovať proti Lannisterovcom, aspoň takto to vnímam ja. Kiež by som sa ale mýlil, nasledujúce udalosti by sa totiž stali extrémne predvídateľnými a to je to posledné, čo od Game of Thrones chceme.



Predstaviteľka Sansy sa prednedávnom vyjadrila, že medzi dcérou a "synom" Neda Starka to bude trochu iskriť. Každý má na vládnutie Winterfellu a severského ľudu vlastný názor, čo sme mohli vidieť už v úvode časti. Jon takisto odmietol trestať deti Karstarkovcov a Umberovcov za zločiny ich rodičov, a tak sa Sever azda konečne zjednotil v plnej sile. Stále sme nevideli, aká je situácia na východe a juhu, no môže sa tak stať v druhom diele, ktorý sa ale bude točiť hlavne okolo Daenerys (aspoň tak to predostiera ukážka, na ktorú sa môžete pozrieť v tomto článku).

Menšou je záhadou je onen dar, ktorý Euron Grejoy prisľúbil kráľovne Cersei, aby tak získal jej dôveru. Ťažko povedať, o čo pôjde, no pevne verím, že to nebude ďalšia vydieracia hra so zajatcami. Jednotlivé strany by mali zozbierať všetky zbrane, sily a vojakov a vyraziť do boja. Po 6 sériách intríg a plánovania si zaslúžime chladnokrvne zobrazenú vojnu desať až státisícov vojakov, no nie? Menšou záhadou je už The Hound, ktorý sa stretol s dávno zabudnutými pocestnými. Možno si ich nepamätáte, ale ide o otca a s dcérou, ktorí sa chystajú prežiť zimu stoj čo stoj. Majú však dobré srdcia, a tak Sandora Clegana spoločnou s Aryou prichýlia a dajú im najesť.

Muž však urobí veľkú chybu, keď neodhadne charakter vtedy skutočne zlého Sandora Clegana a prezradí mu, že si v dome schováva striebro. The Hound ho zbije, striebro mu ukradne a Aryi to vyargumentuje štýlom, že zimu by aj tak neprežili. Síce sa nikdy nedozvieme, či mal pravdu, ich osud však definitívne spečatil práve on sám. Jeho cesta k vykúpeniu ho na začiatku 7. série priniesla práve do tej istej chalupy, kedy prakticky vyniesol ortieľ nad dvomi nevinnými.

Clegana čaká na ceste k vykúpeniu ešte veľa prekážok a niečo nám hovorí, že sa ho buďto nikdy nedočká alebo nedožije. V každom prípade ide o jednu z najlepších postáv Game of Thrones, ktorá v príbehu ešte nejakú tú rolu zohrá, čomu nasvedčuje jeho vízia pri ohni. Úprimne, môže to znamenať mnohé. Hound pravdepodobne videl budúcnosť (alebo alternatívnu budúcnosť), kedy sa White Walkeri dostali cez Eastwatch (chudák Tormund a jeho muži. Free Folk sa asi zapáčilo počúvať rozkazy). V každom prípade, z jeho vízie si môžeme odvodiť mnohé teórie, no nebude to mať význam, keďže sa nemusíme trafiť ani do jednej.

Za zmienku určite stojí aj Jorah a to, že hľadanie lieku pravdepodobne už nadobro vzdal a dúfa, že mu pomôžu v Citadele. Tam sa nachádza aj Sam, ktorý pravdepodobne netuší, že Jon už nie je v Castle Black, nie to ešte, že stihol zomrieť, znovuzrodiť sa, poraziť Ramsayho Boltona a dobyť späť Winterfell. Bodlo by, keby vieme, koľko času uplynulo medzi Samovým odchodom a zistením, že Dragonstone je vlastne jedna veľká kopa dračieho skla.

PS: Sheeranove cameo nebolo len takým obyčajným cameom:

“He rode through the streets of the city,

Down from his hill on high,

O’er the wynds and the steps and the cobbles,

He rode to a woman’s sigh.

For she was his secret treasure,

She was his shame and his bliss.

And a chain and a keep are nothing,

Compared to a woman’s kiss

For hands of gold are always cold,

But a woman’s hands are warm.”



Ešte niekto pochybuje o tom, ako Cersei zomrie?