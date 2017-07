Game of Thrones opätovne láme rekordy! Úvodný diel novej série je najsledovanejšou premiérovou časťou v celej histórii HBO

Hra o tróny už neraz prekonala seba samotnú a siedma séria v tomto trende jednoznačne pokračuje. Prvú časť siedmej série si pozrelo prostredníctvom televízie a streamovacích služieb približne 16,1 milióna divákov. S porovnaním premiérového dielu šiestej sezóny Game of Thrones ide teda až o 50% nárast. Mimo tohto rekordu sa ale prvá časť stala aj "naj-tweetovanejšou" epizódou vôbec.



Zaujímavou informáciou je ku príklad i to, že 7% konverzácií ohľadom prvej epizódy tvorilo diskusie ohľadom cameo role speváka Eda Sheerana alias vojaka Lannisterovcov. Myslíte si, že úvodný diel ôsmej série Hier o Tróny tento rekord prekoná? Ak si seriál udrží svoje kvality a popularitu medzi obrovskou diváckou základňou, nie je to podľa nášho názoru vôbec vylúčené. A ako sa vám vlastne prvý diel pozdával?





