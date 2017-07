Kriminálny thriller Wind River od famózneho scenáristu Taylora Sheridana nás schladí mrazivou atmosférou nového traileru

V týchto letných dňoch potrebuje človek skutočne občas mierne ochladiť a nielen preto veríme, že vás nová upútavka na Wind River veľmi poteší. Ak poznáte scenáristickú tvorbu Taylora Sheridana (Sicario, Hell or High Water), isto približne viete, čo od neho očakávať. V prípade Wind River sa pozrieme na príbeh FBI agentky (Elizabeth Olsen), ktorá je vo svojom odbore viacmenej iba "zelenáčom", no i tak ju jej nadriadení pošlu vyšetriť vraždu do indiánskej rezervácie s názvom Wind River.



S prípadom jej bude v mrazivom Wyomingu pomáhať miestny stopár (Jeremy Renner), ktorý mŕtve telo mladej ženy našiel. Ohlasy na Sheridanovu prvotinu sú zatiaľ v rámci predpremiér vcelku pozitívne. Okrem Jeremyho Rennera a Elizabeth Olsen vo filme uvidíme i Jona Bernthala, Graham Greene, Gil Birminghan, Kelsey Asbille, Jamesa Jordana či Juliu Jones. Americká premiéra je oficiálne stanovená na 4. augustra 2017. Naladila vás upútavka dostatočne?





